Małe i średnie spółki w II kw. poradziły sobie lepiej niż duże

fot. Phongphan / Shutterstock

Choć raportowane w II kw. zagregowane wyniki finansowe spółek z mWIG40 i sWIG80 były istotnie niższe rdr, to po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych zyski małych i średnich firm spadły wyraźnie mniej niż tych z WIG20 - ocenili analitycy i zarządzający TFI, z którymi rozmawiał PAP Biznes. Dodali, że wiele z nich zaskoczyło pozytywnie.

"Drugi kwartał 2020 r. był bardzo ciekawym okresem jeśli chodzi o wyniki średnich i mniejszych spółek. Mimo koronawirusa, gros firm pozytywnie zaskoczyło swoimi osiągnięciami finansowymi" - powiedział PAP Biznes prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.

Z danych PAP Biznes wynika, że zysk netto w II kw. 2020 r. wszystkich spółek z mWIG40, które przed 25 września opublikowały raport, wyniósł 146 mln zł wobec 2,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza ponad 90-proc. spadek. Na ten wynik w największym stopniu wpłynęły straty netto Enei i Energi wynoszące odpowiednio 0,5 mld i 0,8 mld zł. Po wyłączeniu tych dwóch firm, wynik pozostałych spółek z mWIG40 wyniósł w II kwartale 1,5 mld zł wobec 2 mld zł rok wcześniej, czyli spadł o około 25 proc.

Zagregowane przychody średnich spółek pozostały bez większych zmian, na poziomie około 36 mld zł.

Z kolei przychody małych firm, z sWIG80, w ujęciu zagregowanym, spadły o około 10 proc. rdr do 17 mld zł. Raportowany zysk netto sektora spadł o ok. 60 proc. do 261 mln zł.

W tym okresie raportowany zysk netto spółek z WIG20 (poza CCC i LPP, które nie opublikowały jeszcze raportów) wzrósł o około 10 proc. do 9 mld zł. Jak wskazał zarządzający funduszami w Skarbiec TFI, Michał Stalmach, wyniki skorygowane o wydarzenia jednorazowe i odpisy, wyglądają już jednak inaczej, a oczyszczony zysk netto 80 najpłynniejszych spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80 wykazał się niższą dynamiką spadku niż porównywalny wynik dla WIG20.

"Małe i średnie spółki są zdecydowanie bardziej zdywersyfikowane sektorowo niż WIG20 i w ich przypadku (na bazie dostępnych na razie raportów) dynamika spadku zysków wyniosła blisko 20 proc. wobec około 50 proc. dla blue chips" – powiedział Michał Stalmach.

"Znacznie wyższa była również skala pozytywnych zaskoczeń, która w przypadku +misiów+ wyniosła przeciętnie wysokie kilkanaście procent w relacji do kilku procent w przypadku grupy największych spółek" - dodał.

Zysk netto wybranych spółek z mWIG40 z największą nominalną zmianą:

Zysk netto zmiana zmiana 2 kw. 2019 2 kw. 2020 tys PLN proc. mWIG40 2 394 816 145 974 -2 248 842 -93,9 Mercator Medical 1 708 208 825 207 117 12126,3 XTB 4 393 117 490 113 097 2574,5 Budimex 43 566 88 515 44 949 103,2 Dom Development 31 056 79 133 48 077 154,8 Famur 219 000 31 000 -188 000 - GTC 98 696 -162 954 -261 650 - Enea 259 634 -543 815 -803 449 - Energa 89 000 -827 000 -916 000 -

Zysk netto wybranych spółek z sWIG80 z największą nominalną zmianą:

Zysk netto zmiana zmiana 2 kw. 2019 2 kw. 2020 tys PLN proc. sWIG80 626 656 261 037 -365 619 -58,3 BIOTON -87 492 6 830 94 322 - MENNICA 6 547 32 288 25 741 393,2 AUTOPARTN 13 466 32 606 19 140 142,1 KOGENERA -19 530 1 678 21 208 - SNIEZKA 19 476 33 622 14 146 72,6 ATAL 12 603 28 750 16 147 128,1 AGORA -6 600 -41 100 -34 500 - MLPGROUP 56 236 8 449 -47 787 - PHN 14 700 -54 300 -69 000 - BOGDANKA 87 949 3 057 -84 892 - CPGROUP 64 896 -61 334 -126 230 - GETINOBLE -86 664 -246 928 -160 264 -



Spółki pozytywnie zaskoczyły wynikami

Wyniki 12 z 23 spółek z mWIG40, dla których PAP Biznes przygotował konsensus przewyższyły oczekiwania analityków na poziomie zysku netto (lub EBITDA dla Energi i Ten Square Games), 8 firm pokazało wyniki poniżej spodziewanych, a w przypadku 3 były one zgodne z oczekiwaniami.

Najbardziej pozytywnie zaskoczył Kruk, który zarobił blisko 10-krotnie więcej niż zakładał konsensus (blisko 43 mln zł wobec oczekiwanych 4,2 mln zł) i Eurocash - dwukrotnie powyżej oczekiwań (41 mln wobec blisko 20). W ujęciu nominalnym największą różnicę pokazał BNP Paribas, z zyskiem na poziomie 219 mln zł wobec 159 mln zł oczekiwanych. Negatywnie natomiast wyróżnił się Ciech, który pokazał 5 mln zł straty wobec spodziewanego zysku netto na poziomie 23,5 mln zł.

Z kolei zyski netto 10 z 13 firm z sWIG80 były powyżej konsensusu, a 3 - poniżej. O 300 proc. oczekiwania analityków przewyższyły wyniki Alumetalu i Arctic Paper, a z kolei między 100 a 200 proc. - PCC Rokity i Wieltonu. Negatywnie wyróżnił się Getin Noble Bank, który zaraportował około 250 mln zł straty wobec oczekiwanej straty na poziomie 150 mln zł.

"Do najbardziej spektakularnych (zaskoczeń - PAP) należy zaliczyć przypadki Mercator Medical (kwartalny zysk 209 mln zł) i XTB (117 mln zł). Obie spółki znakomicie wykorzystały olbrzymie zainteresowanie swoimi produktami lub usługami spowodowane pandemią. Spektakularne wyniki osiągnęli dystrybutorzy części samochodowych: Inter Cars i Auto Partner. Jednym z głównym czynników sukcesu były w ich przypadku znacząco zredukowane koszty działalności" - powiedział Sebastian Buczek.

"Prym w poprawie wyników wiodły materiały ochronne, producenci gier oraz branża IT. Wskazane branże zyskały na nietypowej sytuacji, jeszcze bardziej przyspieszając dotychczasowe wzrosty przychodów, które nierzadko sięgały wysokich kilkudziesięciu procent" - powiedział Michał Stalmach.

Również Sebastian Buczek z Quercus TFI zwrócił uwagę na producentów gier i sektor informatyczny, wyróżnił ponadto wzrost popytu na produkty potrzebne do remontów.

"Skorzystały na tym Erbud, a także producenci wyrobów wykorzystywanych do domowych remontów: Selena, Śnieżka czy Toya. Okazało się, że Polacy wykorzystali lock-down do inwestycji we własne mieszkania. Ponadprzeciętnymi wynikami mogli pochwalić się przedstawiciele sektorów IT i gier, na czele z ASE, Live Chat, TEN czy 11 Bit. W ich przypadku, oprócz silnej działalności operacyjnej, korzystny wpływ miało osłabienie złotego" - dodał Buczek.

Pozytywnie ocenił także Dom Development, Kęty, Selvitę oraz dystrybutorów sprzętu komputerowego – AB i Asbis. Jako najmocniej dotknięte przez pandemię wymienił turystykę i podróże, czyli Rainbow Tours i Enter Air, a także media - Agorę i Wirtualną Polskę i dodał, że większość ze wskazanych przez niego tendencji powinno być kontynuowane w III kw.

Rozczarował anty-covid i przemysł

W ocenie analityków, po wysokich oczekiwania wobec spółek mających wspomagać walkę z koronawirusem, raportowane wyniki okazały się rozczarowujące.

"W gronie największych zawodów znalazły się podmioty, które roztaczały przed inwestorami wizję posiadania produktów do przeciwdziałania czy wspomagania leczenia, bądź diagnostyki COVID-19. Często ich kursy zwielokrotniły wartość w ciągu kilku miesięcy, a po przysłowiowym sprawdzam, po publikacji wyników notowały wysokie dwucyfrowe spadki" - powiedział Michał Stalmach.

Ich zdaniem koronawirus najmocniej wpłynął na działalność spółek przemysłowych, a także paliwowych i chemicznych.

"Koronawirus wpłynął negatywnie na większość spółek z szeroko rozumianego sektora przemysłowego. Część fabryk była zmuszona wstrzymać czasowo produkcję, występowały spore problemy z logistyką produktów i towarów. Efektem tego finalnie były często bardzo słabe wyniki finansowe. Dotyczyło to zarówno spółek z sektora okołomotoryzacyjnego, meblowego, produkcyjnego oraz przetwórczego" – powiedział zarządzający funduszami w Quercus TFI, Bartłomiej Cendecki.

"Spółki chemiczne co prawda w mniejszym stopniu, ale również odczuły negatywne skutki pandemii. Zarówno Ciech, jak i Grupa Azoty odnotowały spadki wolumenów i cen produktów, ale tutaj z kolei widoczne jest stopniowe odbicie w III kw. 2020 r. i szansa na poprawę wyników" - dodał.

Analitycy wskazują, że dla ogółu małych i średnich spółek, które najmocniej odczuły skutki pandemii, jej wpływ nie był aż tak duży, jak można było się tego spodziewać.

"Spółki, którym zaszkodziła pandemia, generalnie nie znalazły się w tak złej sytuacji, jak można było się obawiać. Banki ucierpiały na obniżkach stóp procentowych, ale generalnie nie odnotowały tak wysokich kosztów ryzyka – kosztów związanych z niespłacanymi kredytami – jak obawiano się jeszcze parę miesięcy temu. Spółki zajmujące się handlem – zarówno hurtownicy, jak i sieci sklepów – także poradziły sobie z kryzysem lepiej niż jeszcze niedawno oczekiwano" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu zarządzania portfelami akcyjnymi Allianz TFI Adam Łukojć.

Analitycy stawiają na przemysł i deweloperów

Łukojć spodziewa się, że w kolejnym kwartale wyniki banków pozostaną pod presją, a po przejściowym załamaniu popytu na wiele produktów i po chwilowych utrudnieniach w prowadzeniu działalności, do pełni sił może wracać przemysł.

"Niewiadomą pozostają natomiast wyniki spółek technologicznych i tworzących gry: dla wielu z nich bardzo ważny będzie zwłaszcza czwarty kwartał, w którym m.in. najprawdopodobniej zostanie wydana najbardziej wyczekiwana gra na świecie (Cyberpunk 2077 studia CD Projekt - PAP), a spółki informatyczne rozliczą się ze swoimi klientami z dużej części pracy wykonanej przez cały rok" – dodał

Z kolei Michał Stalmach pozytywnie patrzy na producentów gier, a także na deweloperów.

"W gronie +misiów+ nie zmieniamy naszego podejścia w oparciu portfela o mające globalne produkty spółki IT i ochrony zdrowia oraz sektorowych liderów, którzy jak Kęty, Budimex czy Dom Development wynikami za drugi kwartał udowodnili, że zasługują na premię w wycenie wobec swoich mniejszych konkurentów. Bo nawet jako przedstawiciele tradycyjnej ekonomii, często zaskakująco dla inwestorów, nie tylko zdołali utrzymać wyniki, ale nawet poprawić je w bardzo trudnym otoczeniu m.in. będąc w stanie wykorzystać problemy konkurencji" - powiedział Stalmach.

Krzysztof Kita (PAP Biznes)

