Jeronimo Martins rusza z "małymi Biedronkami". Pojawią się jesienią

Sieć Biedronka jeszcze w tym roku planuje uruchomić 50 sklepów w mniejszym formacie - dowiedział się portal dlahandlu.pl.

"Małe Biedronki" mają mieć 400-500 mkw. - to o połowę mniej niż standardowe placówki. Mają one ruszyć pod koniec trzeciego i w czwartym kwartale. Obecnie firma ma ok. 400 sklepów o powierzchni poniżej 500 mkw., które były otwierane w poprzednich latach.

Konkurencja także testuje podobne rozwiązania. Aldi otworzył sklep Aldi Local w małym formacie w Londynie, Lidl testuje ten koncept pod nazwą Lidl Mini.

Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, nie spoczywa na laurach. Niedawno zapowiedział instalację lad chłodniczych do sprzedaży mięsa i wędlin w 70 sklepach w Polsce do końca roku i montaż samoobsługowych automatów Poczty Polskiej do odbioru przesyłek

Grupa miała w pierwszym kwartale 2019 roku 72 mln euro zysku netto j.d. wobec 85 mln euro rok wcześniej.

KWS