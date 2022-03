Maląg o specustawie: legalny pobyt i prawo do pracy dla Ukraińców oraz jednorazowy dodatek

fot. Mateusz Włodarczyk / / Forum

Obywatele Ukrainy, którzy szukali schronienia w Polsce od 24 lutego, otrzymają legalny pobyt w naszym kraju z prawem do pracy - powiedziała w niedzielę w Polsat News szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, opisując projekt specustawy o pomocy Ukrainie, którym rząd zajmie się w poniedziałek.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła w Polsat News o specustawie dotyczącej pomocy Ukrainie, którą rząd rozpatrywać będzie w poniedziałek.

"Jest to przełomowa ustawa, jeżeli chodzi o wsparcie. (...) Przede wszystkim najważniejsze jest to - ustawa mówi o tym jednoznacznie - obywatele Ukrainy, którzy szukali schronienia w Polsce od 24 lutego, mają legalny pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z prawem do pracy" - powiedziała. W rozmowie z portalem "Do Rzeczy", opublikowanej w niedzielę, sprecyzowała, że będzie to 180 dni legalnego pobytu w Polsce z prawem do pracy.

Maląg w wywiadzie w Polsat News dodała, że dzisiaj jest czas wsparcia, zabezpieczenia związanego z noclegami czy wyżywieniem. "Obywatele Ukrainy zapewne zostaną z nami dłużej" - mówiła. W związku z tym - jak podkreśliła - Polska chce otworzyć rynek pracy na Ukraińców. Wyjaśniła, że przedsiębiorcy będą mieli siedem dni na zgłoszenie ukraińskiego pracownika poprzez portal praca.gov.pl powiatowym urzędom pracy.

Zapewniła, że w specustawie jest wiele rozwiązań, które wspomogą samorządy.

Pytana była też o to, czy w specustawie jednorazowy dodatek na "dzień dobry w polskim państwie" dla ukraińskich uchodźców będzie wynosił 500 zł dla osoby samotnej lub 300 zł na członka rodziny w przypadku rodziny.

"On (jednorazowy dodatek - PAP) ma wynosić 300 zł bez względu na wielkość rodziny, gdyż tutaj też wiemy, że (...) przede wszystkim przyjeżdżają osoby niesamotne, one są w grupie. Ustaliliśmy 300 zł i taki projekt jest przedłożony na Radę Ministrów" - mówiła.

Powiedziała, że resort będzie proponował rozwiązania związane z dziennymi opiekunami, tak aby część kobiet z Ukrainy mogła pracować.

Maląg zapewniła, że w specustawie znajdą się też przepisy dotyczące wsparcia osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w swoich domach. "Jest przewidziany takowy zapis, też będzie partycypacja państwa polskiego w tych kosztach przez określoną liczbę dni, czyli te pierwsze dni na starcie (...). W propozycji jest to 60 dni" - powiedziała. Wsparcie to ma być przekazywane za pośrednictwem samorządów.

Od początku ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 964 tys. uchodźców – poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA i Rosji.

autor: Szymon Zdziebłowski