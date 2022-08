Maląg: Wsparcie dla firm poszkodowanych sytuacją na Odrze nie obejmuje składek ZUS

/ Kancelaria Premiera RP

Świadczenie postojowe dla firm, które ucierpiały w związku z sytuacją na Odrze, nie obejmuje zwolnienia ze składek ZUS - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodała, że o pieniądze mogą starać się firmy, które wykażą spadek przychodów o 50 procent.

Na antenie TVP Info szefowa MRiPS Marlena Maląg w poniedziałek przekazała, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie procedowany projekt ustawy o szczególnym wsparciu firm, które ucierpiały w związku z sytuacją na Odrze. "Jest to świadczenie postojowe 3010 zł na pracownika, który w miesiącu lipcu był zarejestrowany i były odprowadzane składki - jest to warunek konieczny i niezbędny" - wyjaśniła i dodała, że "świadczenie postojowe nie obejmuje składek ZUS". "Jednak będziemy to monitorować. Dlatego jest powiązanie ustawy z rozporządzeniem, żeby dawała nam elastyczność na reagowanie w każdym czasie" - podkreśliła.

Na ten moment określono 23 branże, objęte Polską Klasyfikacją Działalności, których przedstawiciele mogą ubiegać się o pomoc. „To głównie turystyka i rekreacja, bo wiadomo, że takie firmy głównie rozwijały się przy powiatach nadodrzańskich, które będą wyszczególnione w rozporządzeniu" - powiedziała i dodała, że jeżeli "będzie potrzeba, żeby dodać kolejne branże lub zmniejszyć to będziemy mogli to uczynić". Szefowa resortu przekazała, że projekt ustawy został "wypracowany razem z przedsiębiorcami i zakłada spadek przychodów w firmie minimum 50 procent". "Będziemy porównywać sierpień do jednego z dwóch miesięcy lipca lub czerwca tego roku. Przedsiębiorca może też poprosić o porównanie do miesiąca roku poprzedniego. Wnioski będą składane tylko drogą elektroniczną i tak, jak w tarczach branżowych, wsparcie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych".

Według Maląg wnioski będą "stosownie sprawdzane”. „Przedsiębiorcy będą składali wnioski na oświadczenie, aby procedura była jak najszybsza. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych razem z kasą Administracji Skarbowej będą sprawdzali, czy rzeczywiście ten spadek przychodów jest zanotowany" - podkreśliła dodając, że z Funduszu Pracy na wsparcie zarezerwowano ponad 200 milionów złotych. Według szacunków resortu, ze wsparcia w wysokości 3010 zł skorzysta ponad 62 tys. osób.

Autorka: Agnieszka Gorczyca