Maląg: W 2021 r. powstanie 6,2 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat

fot. Victoria Borodinova / Pexels

W przyszłym roku w ramach programu "Maluch plus" powstanie 6,2 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat. Samorządy otrzymają na ten cel ponad 167 mln zł – powiedziała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS podczas konferencji prasowej podkreślała, że wsparcie rodzin jest fundamentem rządu. Jak mówiła, wiele programów prorodzinnych zostało zrealizowanych i są one nadal kontynuowane. Wymieniła m.in. program "Rodzina 500 plus", "Dobry strat" i "Mama 4 plus".

Maląg zaznaczyła, że oprócz finansowego wsparcia rodzin, ważne jest też tworzenie odpowiednich usług, np. dla matek, którzy po urlopie macierzyńskim decydują się wrócić do pracy. Temu m.in. służy program "Maluch plus". Minister zwróciła uwagę, że przez ostatnie 5 lat udało się podwoić liczbę miejsc w żłobkach.

Szefowa MRiPS przekazała, że udało się rozstrzygnąć edycję 2021 programu "Maluch Plus" w modułach skierowanych do samorządów na utworzenie nowych miejsc opieki.

"W tej edycji, którą dzisiaj podsumowujemy, powstanie 6,2 tys. nowych miejsc. Kwota, która zostanie przeznaczona na te miejsca, to ponad 167 mln zł" – powiedziała Maląg.

Dodała, że nowe miejsca opieki powstaną m.in. w 95 samorządach, w których dotąd nie było żłobków, i w ponad 70, które oferowały już takie usługi.

Zapowiedziała też, że moduły dla organizacji pozarządowych zostaną ogłoszone w kolejnym terminie.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/