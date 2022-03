Maląg: Trzynastki w tym roku otrzyma 9,7 mln emerytów i rencistów

Media: 14. emerytura ma być wypłacana co roku

14. emerytura ma być wypłacana co roku - do takiej informacji dotarł "Super Express". To oznaczałoby, że seniorzy - oprócz zwaloryzowanych świadczeń - co roku dostawaliby dwie dodatkowe emerytury: trzynastkę na wiosnę i czternastkę jesienią - dodano.