Maląg: Rząd Mateusza Morawieckiego traktuje rodzinę jak skarb

fot. Adam Guz / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rodzina jest skarbem i jak skarb powinna być traktowana. I tak jest traktowana przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego - podkreśliła w rozmowie ze środową "Gazetą Polską" minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej pytana o obawy niektórych rodzin dot. ewentualnego wstrzymania programów społecznych np. Rodzina 500+ powiedziała: "Wyznaczone przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego kierunki działania realizowane przez obecny rząd premiera Mateusza Morawieckiego są gwarancją kontynuacji tego, jak i innych programów społecznych".

Zapewniła, że "nie ma w planach wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń w funkcjonowaniu programu Rodzina 500+". "Środki na wypłatę tego świadczenia są w pełni zabezpieczone w budżecie na rok 2021. Zaplanowane wydatki na realizację tego zadania w roku bieżącym to 41 mld zł (na blisko 6,6 mln dzieci)" - przekazała Maląg.

Poinformowała, że od kwietnia 2016 roku, czyli od czasu, kiedy zaczął funkcjonować program Rodzina 500+, do końca stycznia tego roku do polskich rodzin w jego ramach trafiło już ponad 137,7 mld zł, a rodzice od narodzenia dziecka aż do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia mogą otrzymać na nie w sumie aż 108 tys. zł.

W rozmowie z "GP" podkreślała, że "rodzina jest najważniejszą grupą społeczną, od której zależy, jak będzie funkcjonowało nasze społeczeństwo". "Można powiedzieć, że jest +dobrem narodowym+, skarbem. I jak skarb powinna być traktowana. I tak jest traktowana przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego" - oceniła Maląg.

Wskazała także, że "z jednej strony mamy czas niezwykle trudny – walki z epidemią, która istotnie zmieniła nasze życie osobiste i wpłynęła na niemalże wszystkie obszary funkcjonowania naszego państwa". "Wszyscy jesteśmy tym już bardzo zmęczeni. Wielu z nas boi się o swoje zdrowie, a nawet życie. Wielu z nas z troską patrzy w przyszłość, obawiając się konsekwencji gospodarczych tego stanu. To jak najbardziej zrozumiałe, choć warto zaznaczyć, że priorytetem rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego jest ochrona życia i zdrowia nas wszystkich. Nie mniej istotna jest również troska o stan naszej gospodarki, którą wspieramy od blisko roku poprzez różnego rodzaju mechanizmy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Dotychczas, w ramach interwencji państwa, polska gospodarka otrzymała już prawie 200 mld zł wsparcia finansowego, w efekcie czego ochronionych zostało niemal 7 mln miejsc pracy" - powiedziała szefowa MRiPS.

Zwróciła uwagę, że "z drugiej jednak strony to także czas, kiedy po raz kolejny zdajemy egzamin z naszej solidarności, kiedy po raz kolejny udowadniamy, że jako wspólnota potrafimy stanąć na wysokości zadania i otaczać opieką najsłabszych, że potrafimy być ofiarni, bezinteresowni, że chcemy sobie nawzajem pomagać". "Dość wspomnieć na przykład Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego udzielana jest pomoc osobom starszym w czasie epidemii. W tę akcję szczególnie chętnie włączyło się młode pokolenie – kilkanaście tysięcy wolontariuszy. To piękny i budujący przykład prawdziwej międzypokoleniowej solidarności" - wskazała. (PAP)

ksi/ krap/