Maląg: Niebawem poznamy termin wypłacenia 14. emerytury

Etna znów rozrabia. Lotnisko w Katanii zamknięte Do wtorku do godziny 6 rano zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna - to najnowszy komunikat dyrekcji portu lotniczego. Początkowo planowano wznowienie lotów w poniedziałek o godzinie 20. Pasażerowie proszeni są o kontakt z liniami lotniczymi po informacje na temat ich lotów.