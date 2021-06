Maląg: Młodym ludziom potrzeba m.in. stabilnej pracy

fot. Maciej Goclon / / FotoNews

Młodzi ludzie chcą mieć dzieci, naszym zadaniem jest usuwanie przeszkód, które uniemożliwiają im założenie rodziny, potem ich powiększenie – wskazała w niedzielę w Raszkowie (Wielkopolskie) szefowa MRiPS Marlena Maląg. Jej zdaniem młodym potrzeba m.in. stabilnej, elastycznej pracy.

Minister zapewniła, że odpowiednie rozwiązania są przygotowywane, niedługo będą wprowadzane lub konsultowane z Polakami.

"Kiedy mówimy o budowaniu dobrego klimatu wokół rodziny, przede wszystkim myślimy o tym, aby te rodziny wspierać. Te działania są podejmowane przez nasz rząd od ponad pięciu lat. Kolejne działania są przedstawione w Polskim Ładzie, a także w strategii demograficznej, która jest wyzwaniem na najbliższy, trudny czas wychodzenia z pułapki demograficznej" - powiedziała.

Maląg przypomniała część zawartych w Polskim Ładzie rozwiązań, które będą wspierały polskie rodziny. W tym kontekście wskazała m.in. program mieszkaniowy.

"Zachęcam przede wszystkim młodych ludzi, a ustawy już niedługo będą, do tego, aby korzystać z tego programu. Będzie to 100 tys. zł zagwarantowanego wkładu własnego na własne mieszkanie" - powiedziała.

Minister przypomniała, że wciąż trwają dyskusje i przygotowania związane z wprowadzeniem bonu mieszkaniowego. Wyjaśniła, że będzie to wsparcie dla tych rodzin, które już mają mieszkanie, ale chciałyby mieć je większe.

"Badania potwierdziły nam, co potrzebne jest młodym ludziom, aby decydowali się na zawarcie związku małżeńskiego i na posiadanie dzieci. Blisko 100 proc. młodych Polaków mówi, że chce mieć dzieci, ale dzieci się nie rodzą, więc coś jest na przeszkodzie. My chcemy te przeszkody eliminować" - zapewniła.

Jak wskazała, młodym potrzeba m.in. stabilnej pracy.

"Rozwiązania są przedstawione w Polskim Ładzie oraz w strategii demograficznej one będą konsultowane z Polakami. Będziemy dążyć do stabilizacji młodych ludzi na rynku pracy. Aby to były stabilne umowy, nie umowy-zlecenia - to jest ważne. Ważna jest także możliwość elastycznego czasu pracy" – powiedziała.

Marlena Maląg podkreśliła wagę tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Przypomniała, że w czasie rządów obecnej ekipy, w całym kraju i w Wielkopolsce powstało szereg żłobków, klubów dziecięcych, cały czas powstają nowe.

"Od 1 stycznia kolejnego roku wprowadzamy nowy instrument, rodzinny kapitał opiekuńczy. 12 tys. zł będą mogły otrzymać te rodziny, które mają drugie i kolejne dzieci, jeżeli dziecko ukończy 12. miesiąc życia - do 36. miesiąca życia. Ważna jest też opieka zdrowotna; dążymy do tego, aby w kolejnym roku lub jeszcze następnym nakłady na służbę zdrowia były dwukrotnie wyższe, niż w roku 2015 – wczoraj mówił o tym pan premier" – przypomniała Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg uczestniczyła w Swojskim Spotkaniu z Folklorem w Raszkowie. Piknik miał charakter artystyczny, był połączony z ekspozycjami folklorystycznymi oraz zlotem starych samochodów. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ amac/