Maląg: Coraz mniej rodzin z dziećmi korzysta z pomocy społecznej

Polityka prorodzinna to przede wszystkim przełożenie na konkretne efekty. Coraz mniej rodzin z dziećmi korzysta z pomocy społecznej. W porównaniu do 2015 r. spadek ten wyniósł w 2019 r. aż 39 proc. - powiedziała w poniedziałek minister rodziny Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS w oświadczeniu telewizyjnym podsumowała dotychczasowe działania rządu na rzecz wsparcia rodzin. Poinformowała, że od początku funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus" do rodzin przekazano ponad 127 mld zł. Wsparcie w ramach tego programu trafiło do 6,5 mln dzieci.

Maląg wymieniła też program "Dobry start", czyli tzw. wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. Przypomniała, że tylko do końca dnia rodzice mogą złożyć wnioski o świadczenie z programu.

Minister wskazała też na program "Mama 4 plus" i "Maluch plus". "Zależny nam na tym, aby przede wszystkim rodzicom dać możliwość wyboru czy po okresie urlopu rodzicielskiego mamy mogą wracać do pracy, czy pozostają w domu" – powiedziała.

"Kiedy obejmowaliśmy rządy użłobkowienie w Polsce było na poziomie ok. 15 proc. Wyznaczyliśmy sobie cel, by ten wskaźnik był na poziomie 30 proc. Na koniec roku 2020 dojdziemy do około 28 proc." – wskazała Maląg. Dodała, że w przyszłym roku w ramach programu "Maluch plus" powstanie 6,2 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat w 172 gminach.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że polityka prorodzinna musi przekładać się na konkretne efekty. Zwróciła uwagę, że coraz mniej rodzin z dziećmi korzysta z pomocy społecznej. "W porównaniu z 2015 r. spadek ten wyniósł w 2019 r. aż 39 proc. To przede wszystkim zasługa tych programów" – powiedziała Maląg.

Minister wskazywała też na współpracę z organizacjami pozarządowymi, m.in. w ramach konkursu "Po pierwsze rodzina!". Dzięki grantowi przyznanemu w ramach tego programu realizowany jest projekt "Rodzina pozytywnie nakręcona", którego autorem jest Związek Dużych Rodzin 3 plus.

Przewodnicząca Rady Krajowej Związku Dużych Rodzin 3 plus Joanna Krupska zwróciła uwagę, że rodziny wielodzietne w sposób szczególny odczuwają skutki obostrzeń związanych z pandemią, np. zawieszenie stacjonarnego funkcjonowania szkół.

"Zwłaszcza w rodzinach, gdzie jest bardzo dużo dzieci, można powiedzieć, że są one często wykluczone ze zdalnej nauki, ponieważ brakuje sprzętu" – powiedziała Krupska.

Na ten problem ma odpowiedzieć projekt "Rodzina pozytywnie nakręcona", w którego ramach można wygrać m.in. sprzęt do nauki zdalnej. "W tym konkursie można wygrać 450 komputerów. Trzeba jedynie przesłać do nas krótki filmik, od 5 sekund do minuty, nagrany telefonem komórkowym, przedstawiający to, jak sobie radzimy w tej obecnej, trudnej sytuacji" – wyjaśniła Krupska.

Konkurs potrwa od 2 do 27 grudnia. Filmik należy wgrać przez formularz na stronie internetowej, opublikować i oznaczyć go w mediach społecznościowych. Codziennie będą wybierani zwycięzcy. Oprócz komputerów można wygrać też m.in. dwumiesięczny dostęp do audioteki. Więcej informacji na stronie https://konkurs.3plus.pl/#top. (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec