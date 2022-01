Maląg: 25 proc. uprawnionych złożyła wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

fot. ronstik / / Shutterstock

W pierwszych kilku dniach od wejścia w życie przepisów o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 1/4 uprawnionych rodziców i opiekunów złożyła już wnioski o świadczenie; w 80 proc. przypadków rodzice występują o świadczenie na jedno dziecko – mówi w tygodniku "Sieci" szefowa MRiPS Marlena Maląg.

„W pierwszych kilku dniach od wejścia w życie przepisów o RKO 1/4 uprawnionych rodziców i opiekunów złożyła już wnioski o świadczenie. Wśród nich są również te wnioski, które dotyczą czworaczków. Nasze doświadczenie pokazuje, że rodzice i opiekunowie nie mają problemu ze składaniem wniosków o świadczenia drogą elektroniczną. Od ubiegłego roku tylko online można składać wnioski o Dobry Start, a sukces tego rozwiązania sprawił, że w przypadku nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi, jakim jest RKO, postawiliśmy na to samo rozwiązanie. Co więcej, od tego roku również wnioski o 500+ złożymy tylko online. To kolejny krok w kierunku budowania Polski cyfrowej” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w wywiadzie dla poniedziałkowego tygodnika "Sieci”.

Jak zaznaczyła, rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowy instrument wsparcia polskich rodzin, który ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. To świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Minister podkreśliła, że świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica.

„W 80 proc. przypadków rodzice występują o świadczenie na jedno dziecko. Najczęściej wybierają wypłaty w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez rok” – dodała Maląg. Zaznaczyła, że wnioskodawca ma prawo do zmiany sposobu wypłaty jeden raz podczas całego okresu pobierania świadczenia i że można to zrobić poprzez złożenie wniosku korygującego. Jak zaznaczyła, wnioski o świadczenie można także składać, jeśli rodzice mają drugie dziecko, które nie skończyło 35 miesiąca życia.

„Ważne, by rodzice, którzy mają drugie dziecko, które już skończyło rok, a nie skończyło jeszcze 35. miesiąca życia, złożyli wniosek w styczniu. Świadczenie zostanie im wypłacone proporcjonalnie” – powiedziała minister rodziny.

Maląg przypomniała także o uldze podatkowej, która obejmuje rodziców z co najmniej czwórką dzieci. „Na Polskim Ładzie zyskają rodziny, w tym wielodzietne, z co najmniej czworgiem dzieci, które od tego roku mogą skorzystać z nowego instrumentu, jakim jest PIT-0 dla Rodzin 4+" - podkreśliła.

"Zgodnie z nim każdy rodzic co najmniej czworga dzieci, którego dochód wynosi do 85 528 zł, nie będzie płacił PIT. W przypadku obojga rodziców będzie to 171 056 zł. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad te kwoty. Przekroczenie tej kwoty nie zawsze oznaczać będzie konieczność zapłaty PIT, bo rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, dzięki reformie Polskiego Ładu będą też korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. W sumie więc rodzic rozliczający się na zasadach ogólnych nie będzie płacić PIT przy dochodzie do 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł!” – zauważyła minister rodziny. (PAP)

