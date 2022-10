Maksymalna cena za prąd ustalona? Minister rozwoju zabiera głos

/ Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Dziś podejmujemy decyzję ws. taryfy na prąd dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; to będzie gwarantowana cena na poziomie taryfowym ustalonym przez URE - powiedział we wtorek minister rozwoju Waldemar Buda. Dodał, że firmy będą mile zaskoczone; ta sama taryfa będzie dla samorządów.

We wtorek Dziennik Gazeta Prawna napisał, że - według jego ustaleń - rząd zdecydował się na wprowadzenie cen maksymalnych, które będą chronić małe i średnie firmy, samorządy i odbiorców wrażliwych. Dla tych kategorii stawki nie powinny przekroczyć 860 zł za 1 MWh. Według innego rozmówcy gazety mogą być nawet niższe niż 800 zł.

We wtorkowej rozmowie z wp.pl Buda nie chciał mówić o konkretnej stawce. "Dziś podejmujemy decyzje ws. taryfy dla mikro małych i średnich przedsiębiorców. (...) To jest decyzja polityczna. Ona się rozstrzyga teraz, w najbliższych godzinach" - powiedział. Dodał, że przedsiębiorstwa będą mile zaskoczone.

Poinformował, że będzie to gwarantowana cena prądu na poziomie taryfowym ustalonym przez URE, taka sama taryfa będzie dla samorządów. "Myślę, że energia w Polsce będzie jedną z najtańszych w Europie" - stwierdził minister rozwoju.

Pytany, co z cenami prądu dla gospodarstw domowych, które przekroczą ustalone limity zużycia, Buda odparł, że "na pewnym poziomie cena zostanie zablokowana". "To będzie nowa taryfa ustalona przez prezesa URE. Ona również będzie atrakcyjna, bo nie będzie odzwierciedlała dzisiejszych realnych, giełdowych kosztów. To też będzie rozsądna kwota" - przekazał szef MRiT.

W ubiegły czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na spotkaniu z samorządowcami, że na początku przyszłego tygodnia rząd zaprezentuje specjalną taryfę dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tych zatrudniających do 250 pracowników. "Oczywiście wszystkie mikro małe zakłady pracy, jednoosobowe, kilkuosobowe, ale również te średniej wielkości będą korzystały z naszych rozwiązań. Rozwiązań, które wdrożą specjalną taryfę cenową" - podkreślił szef rządu. (PAP)

