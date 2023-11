Makowe murale w kilku miastach Polski. O co w nich chodzi?

Czerwone maki na billboardach i kolorowe, kwieciste murale pojawiły się w ostatnich miesiącach w kilku miastach Polski. To symbol kampanii MAKi - czyli „Męski a Kobiecy punkt widzenia” - która ma wzmocnić partnerstwo i współpracę obu płci. Taka synergia ma kluczowe znaczenie dla budowania kapitału społecznego, który przyczynia się do zrównoważonego rozwoju oraz postępu społecznego i ekonomicznego. - Uzupełniajmy się, budujmy partnerstwo, bądźmy uważni na siebie nawzajem i bierzmy pod uwagę to, że na pewne rzeczy możemy patrzeć inaczej, bo to jest dodatkowa wartość - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, który od początku wspiera kampanię MAKi.

/ Miasto Kielce

Prezes BGK podkreśla, że dialog oraz wzajemna wrażliwość są fundamentem budowania partnerstwa i współpracy między kobietami a mężczyznami. Wzmocnienie tych relacji i synergii płci ma zaś kluczowe znaczenie dla budowania kapitału społecznego, który przyczynia się do zrównoważonego rozwoju oraz postępu społecznego i ekonomicznego.

W ubiegłorocznym raporcie „Global Gender Gap Report 2022” World Economic Forum, który analizuje różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w czterech obszarach (rynek pracy i możliwości ekonomiczne, poziom wykształcenia, zdrowie oraz udział w życiu politycznym), Polska zajęła 60. pozycję na 146 przeanalizowanych państw (i 24. pozycję w Europie), awansując o 17 oczek względem poprzedniej edycji tego rankingu. To pokazuje, że w kwestii równouprawnienia obu płci zachodzi wiele pozytywnych zmian, ale wciąż jest sporo do nadrobienia. Największe nierówności występują w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz udziale w rynku pracy. Problemem jest to, że kobiety są niedoreprezentowane w polityce, zarówno w parlamencie, jak i rządzie, ale też w branżach specjalistycznych i wśród kadry menedżerskiej. W świadomości społecznej niektóre zawody i role społeczne funkcjonują jako męskie albo żeńskie.

- Prostym przykładem jest m.in. to, że kiedy mężczyzna z dzieckiem zatrzymuje się w ogólnodostępnych toaletach, to tam nie ma miejsca, żeby zmienić dziecku pieluchę, takie możliwości są tylko w toaletach damskich. Tymczasem mężczyźni też opiekują się dziećmi - mówi agencji Newseria Biznes Beata Daszyńska-Muzyczka. - Hotele biznesowe są z kolei typowo męskie, mają przygotowane wieszaki pod duże, męskie garnitury i kobieta nie ma gdzie powiesić garsonki. To są niby drobne rzeczy, ale pokazują potrzebę uważności na siebie nawzajem i współpracy.

Badania potwierdzają, że współpraca i równość płci bezpośrednio przekłada się chociażby na innowacyjność i zyski przedsiębiorstw. Z opublikowanego w 2021 roku raportu McKinsey&Company („Win-win: How empowering women can benefit Central and Eastern Europe”) wynika, że zróżnicowanie pod względem płci i wyrównany udział kobiet wśród wyższej kadry zarządzającej są bezpośrednio skorelowane z lepszymi wynikami finansowymi firm. Analiza 200 największych spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej pokazała, że te z większą równością płci na wyższych stanowiskach miały o 26 proc. większe szanse na ponadprzeciętne zyski.

- W biznesie zespoły, które składają się z mężczyzn i kobiet, pracują efektywniej. Łączenie różnych spojrzeń, różnej uwagi na pewne szczegóły daje dużo większą wartość. Dzięki temu powstają bardziej wartościowe projekty - uważa prezes BGK. - Musimy zadbać, żeby w każdym projekcie, w każdej dyskusji, w każdym zespole byli obecni mężczyźni i kobiety, bo tylko wtedy możemy wypracować najlepsze rozwiązania.

Partnerstwo kobiet i mężczyzn oraz współpraca obu płci to cel kampanii MAKi („Męski a Kobiecy punkt widzenia”), którą realizuje Fundacja Empiria i Wiedza oraz Fundacja State of Poland przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Jej znakiem rozpoznawczym są czerwone maki i kolorowe, kwieciste murale, które pojawiły się w ostatnich miesiącach w kilku miastach Polski, wzbudzając przy tym duże zainteresowanie.

- Jest ich już osiem, a za chwilę będą się pojawiać kolejne, głównie w dużych miastach wojewódzkich - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka.

- Murale przedstawiają parę jadącą na rowerze albo idącą wspólnie, w jednym kierunku, pośród maków. Wspólna podróż jest alegorią wspólnego życia - dodaje rysownik Andrzej Tylkowski, autor murali akcji MAKi. - Czy mural może zwrócić uwagę na problemy w relacjach kobiet i mężczyzn? Nie wiem. Ale opowiada o tym, że w takiej relacji może być fajnie i że można być sobą zaciekawionym, zainspirowanym drugą osobą i że to może pomóc. Od ponad 20 lat zajmuję się m.in. rysowaniem na temat równości płci - to są rysunki o wspólnym byciu kobiet i mężczyzn.

MAKi to ogólnopolska kampania edukacji społecznej. Ma zacieśnić współpracę mężczyzn i kobiet poprzez uzupełnianie się, a nie konkurowanie, a także ma zwiększyć równość płci oraz zbudować zintegrowane społeczeństwo. Kampania powstała również po to, aby wywołać szeroką dyskusję na temat partnerstwa obu płci. W ostatnich miesiącach w całej Polsce odbywały się MAKi Forum - panele i dyskusje z ekspertami, którzy zastanawiali się nad rozwiązaniami, jakie mogą się przyczynić do poprawy relacji między kobietami i mężczyznami. Temat ten pojawiał się także w prezentacjach i raportach podczas dużych wydarzeń gospodarczych i biznesowych. Zagościł również w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, gdzie organizatorzy kampanii udostępnili gotowe scenariusze lekcji poświęcone równemu traktowaniu płci.

- MAKi, czyli „Męski a Kobiecy punkt widzenia”, to projekt, którym zainicjowaliśmy serię spotkań, seminariów i dyskusji. Zaprosiliśmy do nich ekspertów, żeby porozmawiać o współpracy kobiet i mężczyzn w różnych aspektach życia: biznesowym, naukowym, społecznym - mówi prezes BGK.