Mąka zrobiona ze zboża technicznego z Ukrainy. Jest śledztwo

Najwięksi producenci mąki w Polsce kupili zboże z Ukrainy. Jak się okazało, było to zboże techniczne, a więc nienadające się pod żadnym pozorem do spożycia. Z kolei jak podaje Wirtualna Polska, wśród jego eksporterów znajdują się spółki związane z ludźmi PiS.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo o oszustwo wielkich rozmiarów po tym, gdy otrzymała informacje od Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie - informuje "Rzeczpospolita".

Trzy polskie młyny kupowało 1025 ton zboża za 1,5 mln zł, które miała pochodzić z Polski. Sprzedawała je firma spod Hrubieszowa. Jak się okazało, zamiast pszenicy dostało zboże z Ukrainy i to kwalifikowane jako techniczne, a więc niespełniające żadnych norm, a przeznaczone do spalenia lub na pellet. "Prokuratura zabroniła nam ujawnienia nazw firm z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa i ochronę pokrzywdzonych. Wiemy, że jedna z nich nie użyła go do produkcji mąki" – podała gazeta.

To nie jedyne oszustwo. Okazało się, że jeden z importerów zboża z Ukrainy sprzedał te techniczne krajowym producentom pasz.

Są powiązania z ludźmi PiS

Według informacji Wirtualnej Polski wśród firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy, jest np. spółka Wipasz. Marek Zagórski, jeszcze do marca poseł PiS, zasiadał w jej zarządzie, a później w radzie nadzorczej i był zatrudniony w firmie jako pełnomocnik ds. realizacji projektów, do którego zadań należało m.in. popularyzacja i edukacja w zakresie upraw roślin białkowych w Polsce.

Kolejna ze spółek - Cedrob - ma prezesa, który jest związany z PiS i jest dobrym znajomym premiera Mateusza Morawieckiego.

M.Morawiecki, W.Ortyl oraz prezes Cedrob S.A. A. Goździkowski podpisali Deklarację rozwoju rynku produkcji mięsa wieprzowego. #Kongres590 pic.twitter.com/7KyHjJ9j6l — Kongres 590 (@Kongres590) November 17, 2016

Łącznie za sam import ukraińskiego zboża przeznaczonego na pasze odpowiada ponad 20 podmiotów, z czego 7 należy do obywateli Ukrainy. Na liście są też spółki litewskie, niemieckie i zarejestrowane na Malcie.

