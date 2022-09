Królowa Elżbieta ostrożnym i dobrym inwestorem. Karol III odziedziczy fortunę

fot. POOL / / Reuters / Forum

Karol III odziedziczy znaczny majątek po jednej z najbogatszych osób na świecie - królowej Elżbiecie II. Ona sama otrzymała w spadku niemałą fortunę, ale ją pomnożyła dzięki swoim sprytnym inwestycjom.

Brytyjska rodzina królewska ma trzy główne źródła dochodu: majątek Korony, księstwa Lancaster i Kornwalii, które od wieków wchodziły w skład monarszego majątku, oraz m.in. przychody z dna morskiego wokół Zjednoczonego Królestwa. Łącznie daje to aktywa w sumie na ponad 17 mld funtów.

Majątek Korony

Na wstępie warto wyjaśnić, że ten majątek należy do panującego monarchy i należy się mu przez to, że zasiada na tronie. Nie jest własnością prywatną, a więc monarcha nie może go sprzedać, zaś dochody nie należą do niego, a są oddawane do dyspozycji rządu. W zamian otrzymuje on pensję, o czym w szczegółach poniżej.

Brytyjski monarcha jest jednym z największych właścicieli ziemskich. Posiada m.in. sporą liczbę nieruchomości w centrum Londynu, np. na West Endzie czy St. James i Regent Street. Do tego trzeba doliczyć także biurowce, parki czy galerie handlowe od Southampton po Newcastle. Nie należy zapominać o lasach, parkach i polach uprawnych, które obejmują około 16 tys. arów. Swoistą wisienkę na torcie stanowi tor wyścigowy Ascot.

Własność gruntów wywodzi się z 1066 roku i podboju Wielkiej Brytanii przez Normanów. Od 1760 roku monarcha pozwalał na przekazanie rządowi dochodów netto z majątków ziemskich. Autorem tego projektu jest Jerzy III, który w zamian uzyskał stałą roczną "pensję" dla rodziny królewskiej nazywaną Sovereign Grant (tłumaczenie dosłowne: dotacja suwerena). Na lata 2021-22 kwota, która należy się rodzinie królewskiej, została ustalona na 86,3 mln funtów. To oznacza, że jeden brytyjski podatnik dołożył ze swojej kieszeni 1,29 funta "na monarchię".

Sovereign Grant - co można nim opłacić? Służy do finansowania podróży służbowych, utrzymywania majątku i kosztów operacyjnych gospodarstw domowych pracujących członków rodziny królewskiej. Koszty ochrony są pokrywane bezpośrednio przez społeczeństwo (dokładne kwoty nie są podawane do informacji publicznej). Przed 2017 rokiem królowa otrzymywała w ramach grantu 15 proc. zysków z majątku koronnego z dwóch poprzednich lat, podczas gdy wydanie reszty pozostawała w gestii rządu. Następnie na dekadę zwiększono kwotę do 25 proc., by pomóc pokryć koszt remontu Pałacu Buckingham, który wynosi 370 mln funtów.

Sovereign Grant nie podlega opodatkowaniu, ale królowa z własnej woli płaciła go od swoich prywatnych dochodów z gruntów należących do Księstwa Lancaster i majątku, który był jej osobistą własnością.

Łączna wartość nieruchomości należących do majątku Korony jest szacowana na 15,6 mld funtów (na taką kwotę wskazują m.in. roczne sprawozdania finansowe Windsorów, z których ostatnie opublikowano w czerwcu tego roku). W ostatnim roku ziemia przyniosła prawie 318 mln funtów zysku. Nastąpiło wyraźne odbicie w porównaniu z rokiem pandemii i lockdownów.

Ten majątek przeszedł teraz na własność króla Karola bez obowiązku opłacenia przez niego 40-proc. podatku, tyle bowiem należy uiścić, jeśli wartość odziedziczonych aktywów jest wyższa niż 500 tys. funtów.

Zarządzanie majątkiem koronnym powierzone jest niezależnej organizacji, której przewodniczy zarząd, w skład którego wchodzą komisarze mianowanych przez monarchę, ale z rekomendacji premiera. Słowem - przypomina korporację. Corocznie przekazują oni Skarbowi Państwa nadwyżki dochodów, a to oznacza, że monarcha nie jest bezpośrednio zaangażowany w bieżące decyzje. Reforma z 2012 roku wprowadziła z kolei taką samą kontrolę majątku Korony, jakiemu podlegają inne wydatki rządowe. "Na oku" trzyma je Krajowa Izba Kontroli i parlamentarna komisja rachunków publicznych.

Przeczytaj także Platynowy jubileusz królowej Elżbiety II to koszt miliarda funtów? Brytyjczycy i tak wyjdą na plus

Monarcha posiada także aktywa w Szkocji:

praktycznie całe dno morskie do 12 mil morskich (ok. 22 km), a więc nieco poniżej połowy wybrzeża,

około 37 tys. ha gruntów wiejskich,

prawo do połowu dzikiego łososia i troci wędrownej,

prawa do naturalnie występującego złota i srebra w większości obszaru Szkocji

niektóre nieruchomości.

Jednak na mocy ustawy z 2019 roku zyski generowane przez te aktywa są przekazywane rządowi szkockiemu na wydatki publiczne.

Ponadto władca jest właścicielem dna morskiego i około połowy nabrzeży wokół Anglii, Walii i Irlandii Północnej, które stały się lukratywnym kąskiem od czasu boomu naftowego na Morzu Północnym. Ostatnio też akcje pod dzierżawę dna w celu ustawienia tam ferm wiatrowych przynoszą spore dochody.

Księstwo Lancaster

To druga pod względem wielkości pula dochodów, która trafia do suwerena. Księstwo powstało około 700 lat temu, a jego posiadłości od 1399 roku należą do monarchy (jednocześnie nosi on tytuł księcia Lancaster).

Składa się na nie ponad 18 tys. hektarów ziemi, z których większość znajduje się w hrabstwach: Lancashire, Cheshire, Yrkshire, Staffordshire i Lincolnshire. Jednak same grunty to nie wszystko. W rękach monarchy znajdują się także farmy, domy i nieruchomości komercyjne. Księstwo posiada również aktywa, w tym sklepy, biura czy budynki handlowe, z których wiele znajduje się w rejonie Savoy w centrum Londynu, tuż obok serca finansowego miasta.

Lista majątku księstwa jest długa, gdyż posiada ono także kamieniołomy wapienia i piaskowca rozciągające się od południowej Walii po północną część Yorkshire. To one są głównym dostawcą budulca do brytyjskiego przemysłu budowlanego. Księstwo posiada także prawa do wybrzeża mniej więcej od połowy rzeki Mersey do Borrow-in-Funess.

Pod koniec marca 2022 roku okazało się, że księstwo ma prawie 653 mln funtów aktywów netto. To zapewniło królowej nadwyżkę w wysokości 24 mln funtów netto.

Księstwo Kornwalii

Gdy Karol III odziedziczył Księstwo Lancashire, tak jego najstarszemu synowi i następcy tronu Williamowi przypadła Kornwalia, której został 25. księciem. Tym samym stał się właścicielem ponad 52 tys. ha ziemi w Anglii i Walii rozciągających się od Devon po Kent i od Nottinghamshire po Carmarthenshire. W skład majątku wchodzą: grunty rolne, domu, nieruchomości komercyjne, lasy, rzeki i wybrzeże, a także boisko do krykieta Oval w centrum Londynu i... więzienie Dartmoor.

Suma aktywów to około 1 mld funtów (wycena pochodzi z końca marca tego roku). Wówczas księstwo wypłaciło jeszcze wtedy księciu Karolowi 21 mln funtów. Od tej kwoty zapłacił on dobrowolnie najwyższą stawkę podatku dochodowego - 45 proc. - po odliczeniu wydatków urzędowych.

Księstwo przez wiele lat było prowadzone przez Karola, który znany jest ze swojego zamiłowania do zrównoważonego rozwoju i ekologicznego rolnictwa. Ciekawe, czy William będzie kontynuował jego pracę zgodnie z trwającymi już inwestycjami, tj. osiedle mieszkaniowe w Nansledan, które "doda" do miasteczka Newquay w Kornwalii 400 domów.

Dochód dodatkowy

Królowa posiadała także majątek osobisty, w skład którego wchodziły nieruchomości w Sandringham w Norfolk i Balmoral w Aberdeenshire oraz stajnie koni wyścigowych. Sama jej kolekcja znaczków pocztowych została wyceniona na 100 mln funtów.

Całkowity prywatny majątek królewski może być co najwyżej oszacowany, ponieważ nie są znane wszystkie jego części składowe. Netto może on wynosić około 370 mln funtów (zgodnie z wyliczeniami "Sunday Times"), co oznacza wzrost o 5 mln funtów w porównaniu z poprzednim rokiem.

Choć teoretycznie testamenty królewskie powinny być jawne, to część ich została "zapieczętowana", dlatego długo nie dowiemy się, kto dostał biżuterię, antyki czy gotówkę.

