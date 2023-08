Polacy się bogacą. Gonimy Niemców, ale wciąż stać nas tylko na kawalerkę

W ciągu ostatnich dwóch dekad wartość majątku przeciętnego Polaka zwiększyła się ponad pięciokrotnie - dynamika wzrostu jest większa niż u Niemców. Pomimo że majątek Polaków jest coraz większy, wciąż stać nas tylko na kawalerkę.

fot. Dziurek / / Shutterstock

Wartość przeciętnego majątku Polaka w 2022 roku wyniosła 52 741 dolarów, czyli około 217 840 zł (w przeliczeniu obowiązującym na 29 sierpnia br.). W tym 20 968 dolarów stanowiły aktywa finansowe i 38 248 dolarów niefinansowych po stronie aktywów oraz 6475 dolarów po stronie długów (pasywów), wynika z raportu "Global Wealth Report 2023" tworzonego przez banki UBS i Credit Suisse.

Dla porównania w 2000 r. na przeciętny majątek Polaka składały się aktywa finansowe o wartości 2989 dolarów i niefinansowe warte 7871 dolarów. Natomiast długi sięgały średnio 527 dolarów. Dawało to kwotę 10 334 dolary, czyli po aktualnym kursie 42 683 zł.

Zmniejszamy dystans do przeciętnego Europejczyka, którego średni majątek na koniec ubiegłego roku wyceniono na około 177 tys. dolarów, co stanowiło trzykrotnie większą wartość niż wycena majątku mieszkańca Polski. W 2000 r. zasoby finansowe przeciętnego Europejczyka kształtowały się na poziomie blisko 63 tysięcy dolarów, co oznaczało sześciokrotnie wyższą wartość niż w przypadku Polaka.

Przecięty Polak ma więcej pieniędzy, ale wciąż kupi tylko kawalerkę

Przyjmując, że średnia cena mieszkań na rynku wtórnym w 2022 r. wynosiła 8 065 zł za metr kwadratowy (według danych NBP), przeciętny Polak mógł za swoje aktywa nabyć mieszkanie o powierzchni 27 mkw. Pod koniec 2000 r. majątek przeciętnego Polaka opiewał na 10 334 dolary, co przy obowiązującym w tamtym okresie kursie wynosiło około 23 460 zł. To z kolei pozwalało na zakup mieszkania o powierzchni nieco ponad 16 mkw. przy założonej średniej cenie na poziomie 1450 zł za metr kwadratowy

Polacy z majątkiem powyżej 1 mln dolarów

Według autorów raportu "Global Wealth Report 2023" w ubiegłym roku w Polsce żyło około 83 tys. osób, których majątek kształtował się w granicy od 1 do 5 mln dolarów - w przeliczeniu pomiędzy 4 130 376 zł a 20 651 880 zł (po kursie na 29 sierpnia br.). Natomiast tylko nieco ponad setka mieszkańców Polski posiadała łączne aktywa przekraczające kwotę 100 mln dolarów.

