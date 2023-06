Majątek Biernackiego rośnie wraz kursem Dino. Fajerwerki na kursie CD Projektu i kontra podaży na WIG20

Chociaż poniedziałkowe wyniki głównych indeksów na GPW mogą wskazywać na spokojną sesję, to jej przebiegów dostarczył inwestorom sporo emocji. Po pierwsze WIG20 znów poprawił okresowy szczyt, z którego szybko zawrócił, na akcjach CD Projektu prawdopodobnie doszło do „short squeeze”, a kurs Dino znów pobił historyczną cenę akcji, przez co majątek głównego akcjonariusza jest już wart ponad 23 mld zł.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Kalendarz makroekonomiczny świecił w poniedziałek pustkami poza wyższym od prognoz odczytem inflacji CPI w Czechach (11,1 proc.), która jednak wciąż oznacza proces dezinflacji. Dopiero kolejne dni przyniosą wysyp rynkowych informacji najwyższej wagi. Sentyment na rynkach akcji był dobry, a europejskie i amerykańskiej indeksy pięły się do góry, z tym że w przypadku tych drugich napędzane przede wszystkim wzrostami spółek technologicznych, o czym w swoim artykule pisze Krzysztof Kolany.

Wydarzeniem weekendu była natomiast informacja o dacie premiery dodatku do „Cyberpunku 2077” ogłoszona przez CD Projekt. Przy największych obrotach na rynku i przy wsparciu także chętnie kupowanych akcji Dino ciągnął on WIG20 na nowy szczyt (2069,41 pkt.) trwającej od października hossy. Hamulcowym okazały się spółki surowcowe, zwłaszcza Orlen, podążający za ponad 3,5 proc. spadkiem cen ropy w obawie o słabnący popyt. Pod kreską były też największe banki, przed którymi w tym tygodniu wyrok TSUE. Ostatecznie nie pomógł też drożejący do dolara polski złoty.

W efekcie WIG20 spadł na koniec o 0,33 proc., WIG był o 0,33 proc. niżej. Niżej znalazły się też mWIG40 (-0,74 proc.) i sWIG80 (-0,22 proc.). Obroty przekroczyły 1,27 mld zł, z czego 1,09 mld dotyczył WIG20.

Bankier.pl

W ujęciu sektorowym zyskały tylko gry (5,82 proc.), odzież (4,04 proc.), media (0,79 proc.) i spółki spożywcze (0,61 proc.). Najwięcej straciły indeksy górnictwa (-2,67 proc.), motoryzacji (-2,21 proc.), chemii (-2,77 proc.), paliw (-1,91 proc.) oraz banków (-1,62 proc.).

W WIG20 pierwsze skrzypce grał kurs CD Projektu (10,17 proc.) dynamicznie zyskujący od samego rana przy największych obrotach na rynku, które na koniec sesji przekroczyły 221 mln zł. Dobry sentyment do spółki, wzmocniony oczekiwaniami co do coraz bliższej premiery „Widma Wolności”, mógł zmusić grających na spadki kursu do szybkiego zamykania swoich krótkich pozycji. W najbliższych dniach powinniśmy się dowiedzieć, czy tak się stało w przypadku tych, którzy mieli oficjalne „shorty” ujawnione z rejestrze KNF. W ubiegłym tygodniu część już tak zrobiła, a w poniedziałek aktualizacja rejestru pokazała zmniejszenie pozycji przez AQR Capital Management do 0,59 proc. akcji. Warto dodać, że akcje CD Projektu były notowane od poniedziałku bez odciętej dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.

Drugim jasnym punktem był kurs Dino (2,09 proc.), który ustanowił nowy rekord ceny akcji na poziomie 473,20 w czasie sesji i zamknięcia 469,90 zł. Oznacza to, że majątek kontrolującego 51 proc. akcji spółki Tomasza Biernackiego jest po sesji wyceniony na ponad 23 mld zł i umacnia jego status prawdopodobnie najzamożniejszego Polaka. W „Rankingu 100 najbogatszych Polaków Wprost” jeszcze nigdy majątek lidera nie przekroczył poziomu 20 mld zł.

Poza wspomnianą dwójką na wyróżnienie zasługuje kurs LPP (5 proc.) notowany najwyżej od lutego 2022 r. Spółka poinformowała o dalszym rozwoju segmentu logistycznego, także poza Polską, dla lepszej obsługi rynków na których spółka operuje.

Po przeciwnej stronie były kursy wszystkich największych banków z WIG20 z największą przeceną mBanku (-4,73 proc.), co jako temu z największym kłopotem frankowym w tym gronie może sugerować ostrożność inwestorów przed przewidzianym na czwartek wyrokiem TSUE dot. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w unieważnionych kredytach CHF. Mocno tracił też kurs Santandera (-3,13 proc.), a presja z rynku surowców, gdzie narastają obawy o popyt, przeniosła się na kursy KGHM-u (-2,85 proc.), Orlenu (-1,99 proc.) czy JSW (-2,45 proc.).

Na szerokim rynku warto zwrócić uwagę na kurs Ci Games (-0,69 proc.), gdzie główny akcjonariusz Marek Tymiński chce uzupełnić porządek walnego zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca o punkty dotyczące ustanowienia programu motywacyjnego. Ponadto CI Games poinformował o zawarciu ze spółką U&I Entertainment umowy dystrybucji gry "Lords of the Fallen" na terytorium Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej.

Najwięcej zyskały akcje Vistalu Gdynia (30,61 proc.), który poinformował o nowej umowie. Nieprzerwanie rośnie kurs Elektrociepłowni Będzin (31,40 proc.), gdzie nieprzerwanie Grupa Altum – główny udziałowiec - skupuje akcje z rynku.