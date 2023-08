Mają dość wysokich cen, więc jeżdżą po tańsze towary do Polski

Praga zamyka się na turystów. Czesi chcą "bardziej kulturalnej klienteli" Sporo popularnych wśród turystów miast zaczyna dostrzegać drugą stronę tego medalu i skarżyć się na problemy związane z overtourismem. Ostatnio narzekano na to w Brukseli, a teraz podobne głosy płyną od naszych południowych sąsiadów. Władze Pragi liczą na to, że uda się zmniejszyć ruch turystyczny, ale jednocześnie namówić turystów do tego, by wydawali w mieście więcej pieniędzy.