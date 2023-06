Magna Polonia wygrała z Emitelem. Do spółki trafi blisko 100 mln zł

Po blisko 10 latach sporu, Emitel dogadał się z giełdową spółką Magna Polonia i zapłaci w ramach ugody 192,5 mln zł. Do spółki trafi jednak tylko 99,6 mln zł. Resztę otrzyma luksemburski wehikuł, który kupił wcześniej część wierzytelności.

Notowania Magna Polonia w poniedziałek otworzyły się na minusie, jednak szybko wzrosły na plus sześć procent do poziomu 7,48 zł. W następnych minutach sesji wróciły jednak do poziomu odniesienia, po czym zanurkował o 11 proc. do poziomu 6,2 zł. Przy tym kursie kapitalizacja spółki jest niższa od 100 mln zł, a zatem także niższa od kwoty, która ma trafić do kasy spółki.

„Zarząd spółki Magna Polonia informuje, że w dniu 16 czerwca 2023 r. spółka zawarła ugodę pozasądową, której stronami są: spółka, Fidera Master SCSp RAIF z siedzibą w Luksemburgu, Emitel S.A., Ice Lemon S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Cordiant Digital Holdings One Ltd z siedzibą w Londynie oraz Alinda Capital Partners II Ltd z siedzibą na Wielkim Kajmanie. Ugoda dotyczy sporu sądowego z powództwa Spółki przeciwko Emitel o zapłatę, toczącej się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie” – poinformowała spółka w komunikacie giełdowym.

„W ramach Ugody, w celu zakończenia powyższego sporu ze Spółką, Emitel zobowiązał się zapłacić kwotę 192 500 000 zł, spółka zaś zobowiązała się cofnąć wniesiony pozew wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Wskazaną kwotę Emitel wpłacił na depozyt notarialny. Wypłata kwoty z depozytu notarialnego nastąpi po wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania” – informuje dalej spółka.

W komunikacie znalazła się także informacja, że część wierzytelności w wysokości 92,9 mln zł trafi do Fidera Master SCSp RAIF z siedzibą w Luksemburgu, ponieważ spełnił się warunek z umowy zawartej wcześniej z tym podmiotem. W ramach tej umowy Fideria Master nabył 28 lutego 2020 r. część wierzytelności w tej właśnie wysokości.

Wspomniana w komunikacie ugoda to efekt toczącego się już blisko dekadę sporu sądowego. Jak opisuje sprawę „Puls Biznesu”, „Magna Polonia złożyła pozew przeciwko Emitelowi pod koniec 2013 r. Żądała 185 mln zł „naruszenie poufności" i „czyn nieuczciwej konkurencji" przy okazji przejęcia przez Emitela spółki Info-TV-Operator, którą Magna Polonia sprzedała za 114,5 mln zł w kwietniu 2013 r. Według Magny Emitel ujawnił Cyfrowemu Polsatowi, że prowadzi negocjacje w sprawie przejęcia Info-TV-Operatora, co sprawiło, że Magna Polonia została wykluczona z procesu w sprawie zakupu od Cyfrowego Polsatu innej spółki - RS TV”.

Zawarta ugoda poprzedziela wydanie prawomocnego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Emitel wygrał bowiem wcześniej sprawę przed Sądem Okręgowym, który w wyroku z 2 lipca 2021 roku zasądził od spółki Emitel na rzecz Magna Polonia kwotę 163,74 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, które na dzień wydania wyroku wynoszą 99,7 mln zł.

Zarząd Emitela od początku twierdził, że roszczenia i zarzuty przedstawiane przez Magna Polonia w toku sporu są bezpodstawne. Jak przypomina „Puls Biznesu”, dekadę temu Emitel twierdził w komunikacie rozsyłanym do mediów, że „roszczenia Magna Polonia są bezzasadne” i „nie ma możliwości ugody”.