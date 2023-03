Powstała nowa partia. Czy Porozumienie i Agrounia namieszają w polityce?

EMERYTURY Rządzący oszczędzają w PPK? Niekoniecznie, choć sami zachęcają do tego Polaków Mimo że ujawnienie oszczędności, także tych w PPK, jest konieczne przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych, to niewielu ministrów z rządu Mateusza Morawieckiego je pokazało. Czy to oznacza, że zapomnieli, czy też nie odkładają na emerytury w programie, choć sami do tego zachęcają?