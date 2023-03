Magazyny pełne zboża z Ukrainy. Rząd chce rozmawiać przy "okrągłym stole"

Trudna sytuacja na rynku zbóż. Wiceminister zachęca rolników do uprawy ziemniaków Ziemniak jest obecnie ważną alternatywą do uprawy zbóż - przekonywał w poniedziałek w Łomży (Podlaskie) wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski i zachęcał rolników do uprawy ziemniaków. Mówił, że mają być zwiększone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, a ziemniaki będą skupione przez polskie firmy przetwórcze.