Magazyn prądu [Podcast]

Pierwsze samochody, jakie jeździły po świecie, zasilał prąd. Dlaczego ten rodzaj napędu przegrał z silnikami spalinowymi? Przez kłopoty z magazynowaniem energii. Ponad 100 lat później ten temat jest nadal aktualny, ale w grze są nowoczesne akumulatory i wodór.

Tylko w tym roku do salonów sprzedających auta wjedzie kilkanaście nowych modeli na prąd, w kolejnym – dziesiątki następnych. Choć samochody spalinowe będą nam towarzyszyły jeszcze długo, za dziesięć lat rynek nowych samochodów zdominują elektryki.

W to, że prąd jest paliwem przyszłości, wierzą wszyscy producenci i wszyscy jak jeden mąż prężą elektryczne muskuły. Są jednak pewne różnice. O tym, dlaczego Toyota zamiast w bateriach woli magazynować energię do napędzania aut osobowych w zbiorniku z wodorem, opowiada Robert Mularczyk, dyrektor komunikacji Toyota Motor Poland. Mówi o przepisach i o tym, że wodór nie jest jedynym pomysłem Toyoty na magazyn energii. Z wodorem rozprawia się również Tomasz Tonder, dyrektor PR w Volkswagen Group Polska. Uważa jednak, że auta osobowe z bateriami są lepszym wyborem dla środowiska i kierowców. Powie też, jak nauka zmieniła technologię wytwarzania akumulatorów, a dieselgate – myślenie o napędach przyszłości w Grupie VW. O przyszłości rozmawiam również z dr Karolem Pawlakiem, ekspertem Krajowej Izby Klastrów Energii. Tym razem o przyszłości magazynów energii. To ciekawa dyskusja o tym, czy ludzie potrafią energię elektryczną przechowywać, jak rozwijają tę dziedzinę i jakie rozwiązanie może w przyszłości zastąpić powszechne dziś baterie litowo-jonowe. Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego mówi o myśleniu. Nie o przyszłości, lecz o teraźniejszości. Choć uważa, że najlepszy dla środowiska jest ten samochód, którego jeszcze nie ma, wie, że bez aut nie można się obejść. Podkreśla, że elektromobilność niewiele zmieni, jeśli my nie zmienimy podejścia do użytkowania swoich samochodów. Jest też o tym, że elektromobilność na siłę nie ma sensu – również dla planety.

