96 mln zł kar i ani jednej zapłaconej złotówki

Mafia lekowa pozostaje bezkarna. Za nielegalny wywóz medykamentów państwo może nakładać sankcje finansowe. Do dziś, mimo ich wymierzania, do budżetu nie trafił nawet złamany grosz – informuje we wtorkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna".

"DGP" podaje, że do 2015 roku za nielegalny wywóz leków groziła kara pozbawienia wolności, ale większość spraw była umarzana przez prokuraturę. Następnie rząd PO-PSL wprowadził zmianę na administracyjną karę pieniężną.

"Dziś wartość nielegalnie wywożonych z Polski medykamentów sięga nawet 2 mld rocznie. Zorganizowane grupy przestępcze robią to przez spółki słupy. W efekcie, choć w ostatnich miesiącach inspekcja farmaceutyczna nakładała kary idące w miliony złotych, nikt z oszustów nie zapłacił ani złotówki" - czytamy w dzienniku.

Według informacji gazety "na dziś medykamentów uznanych przez ministra zdrowia za deficytowe jest aż 288".

Od 6 czerwca 2019 r. obowiązują nowe przepisy, zakładające karę nawet 10 lat pozbawienia wolności za nielegalny wywóz leków. Jednak "nowe regulacje nie będą dotyczyć osób odpowiadających za wywóz leków do dnia wejścia w życie nowych regulacji".

