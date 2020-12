Macron zapowiada szczepienia na Covid-19 na wielką skalę

Pfizer i BioNTech wystąpiły do EMA o autoryzacje szczepionki przeciw koronawirusowi

Firmy Pfizer i BioNTech wystąpiły do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o warunkową autoryzację ich szczepionki przeciw Covid-19 - podał we wtorek Reuters. Dyrektor generalny BioNTech zapowiadał wcześniej, że szczepionka może być dopuszczona do użytku przez organy regulacyjne UE w połowie grudnia.