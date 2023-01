Macron: Musimy podwoić wysiłki w ograniczaniu emisji CO2

Francja musi podwoić wysiłki w ograniczaniu emisji CO2, jeśli chce do 2030 r. osiągnąć krajowe cele klimatyczne - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron. Dodał, że Francja wyemitowała w 2022 r. 410 mln ton CO2, zaś zgodnie z planami do 2030 r. emisja ta ma zostać ograniczona do 270 mln ton.

fot. ERIC GAILLARD / / Reuters

"To oznacza, że emisje do 2030 r. muszą spaść o 140 mln ton (...), czyli musimy po prostu podwoić nasze wysiłki, w porównaniu z tym, co robiliśmy przez ostatnie pięć lat" - powiedział francuski prezydent w opublikowanym w sobotę w mediach społecznościowych przemówieniu.

Podkreślił, że już teraz Francja redukuje emisje, ale niewystarczająco szybko. Między 2017 a 2022 r. był to spadek o 24 mln ton CO2. Prezydent zapowiedział, że od lutego do czerwca będą prezentowane programy zmniejszenia emisji w konkretnych branżach.

Transport to największe źródło emisji CO2 we Francji

Największym źródłem emisji CO2 we Francji jest transport, który odpowiada za 30 proc. z nich - mówił Macron dodając, że w tym sektorze na razie nie udało się ich zmniejszyć. Należy więc zintensyfikować obecne działania, w tym przechodzenie na samochody elektryczne, wspieranie ich zakupu i rozwijanie produkcji we Francji - dodał. W lutym premier Elisabeth Borne ma przedstawić konkretne propozycje działań związanych z transportem publicznym.

"Znacznie, znacznie więcej" musimy także zrobić w branży rolniczej, na którą przypada 19 proc. emisji - zaznaczył prezydent. Rozwiązania dla tego sektora, które zostaną ogłoszone w czerwcu mają obejmować m.in. wsparcie dla młodych rolników, którego warunkiem będzie przestrzeganie wytycznych związanych z energią czy wykorzystywaniem biomasy.

Do marca, kwietnia ma być ukończona strategia obejmująca leśnictwo, zakładająca m.in. zasadzenie "miliarda drzew", które pomogą w absorpcji CO2 - mówił dalej Macron.

Masowe programy renowacji mieszkań? To jeszcze nie przesądzone

Francuski prezydent nie przedstawił żadnych dokładniejszych planów działań w zakresie budownictwa, chociaż wielu ekspertów wzywa do masowych programów renowacyjnych mieszkań i budynków użyteczności publicznej, co poprawiłoby ich efektywność energetyczną - komentuje agencja AFP.

Strategia dotycząca dekarbonizacji najbardziej emisyjnych gałęzi przemysłu ma być ukończona do maja; podobnie jak plany dotyczące energetyki - uzupełnił Macron.

"Nie ukrywam, że mamy naprawdę dużo do zrobienia" - skonkludował francuski prezydent, dodając, że działania na rzecz zmniejszenia emisji będą finansowane zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych. Przemówienie Macrona zostało wygłoszone po czwartkowym spotkaniu specjalnej grupy roboczej francuskiego rządu zajmującej się sprawami klimatu.

adj/