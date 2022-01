Macron: Moja wolność kończy się, gdy zabieram ją innym

/ Reuters

Prezydent Emmanuel Macron podtrzymał w piątek swoje wcześniejsze kontrowersyjne słowa o niezaszczepionych jako „nieodpowiedzialnych” i „nie-obywatelach”. „Moja wolność kończy się, gdy zabieram ją innym” – stwierdził podczas konferencji prasowej w Paryżu z udziałem szefowej KE Ursuli von der Leyen.

Prezydent Macron powtórzył, że Francuzi powinni „w pełni przyjąć” jego wypowiedź udzieloną 3 dni temu dziennikowi „Le Parisien”, w której oznajmił, że chce „wkurzyć niezaszczepionych”, których uważa za „nieodpowiedzialnych” i nie są oni dla niego obywatelami.

„Być obywatelem to mieć prawa i obowiązki. To przede wszystkim obowiązki (...). Pojęcie wolności, którym niektórzy z naszych rodaków wymachują dziś, mówiąc: +Mam wolność, by się nie szczepić+, zatrzymuje się tam, gdzie wolność drugiego jest krępowana, gdzie życie drugiego jest zagrożone” – podkreślił prezydent.

Słowa prezydenta z wywiadu w "Le Parisen" wywołały ostrą krytykę opozycji, w tym kandydatów w wyborach prezydenckich, którzy zdecydowanie zdystansowali się do słów szefa państwa. Szefowa Zjednoczenia Narodowego nazwała Macrona w piątek „piromanem” dzielącym naród.

Szefowa KE na konferencji w Paryżu zapewniła natomiast, że Europa potrzebuje „debaty, czym obecnie jest wolność”. „Czym jest moja wolność w obliczu zagrożenia wolności innych: mojej rodziny, sąsiadów, bliskich oraz obcych? – pytała von der Leyen, wskazując, że „Europejczycy powinni obecnie rozmawiać o wolności”.

Macron i von der Leyen rozmawiali o priorytetach przewodnictwa w UE i bezpieczeństwie

W piątek prezydent Emmanuel Macron spotkał się z szefową KE Ursulą Von der Leyen w Paryżu w związku z przejęciem przewodnictwa Francji w Radzie UE od 1 stycznia. Przywódcy rozmawiali o priorytetach prezydencji oraz bezpieczeństwie UE, w tym o relacjach z Rosją, sytuacji na Ukrainie i w Kazachstanie.

Prezydent Macron, mówiąc o priorytetach francuskiego przewodnictwa, wskazywał na dekarbonizację, pakiet klimatyczny, digitalizację, podatek od CO2, Europę socjalną oraz debatę nad pensją minimalną. Do priorytetów zaliczył też wynagrodzenia w firmach, bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo i ochronę zewnętrznych granic UE, przepływ migrantów oraz model wzrostu UE po pandemii.

Szefowa KE uznała priorytety francuskiej prezydencji za „bardzo ambitne”. Podkreśliła, że model wzrostu UE powinien zakładać jednocześnie konkurencyjność oraz politykę socjalną. Dodała, że zewnętrzne granice UE powinny być dobrze strzeżone.

Von der Leyen wyraziła również niepokój pogarszającą się sytuacją sanitarną w UE, wskazując, że szczepienia są najlepszą bronią w walce z pandemią.

Zapytana przez agencję AFP o sytuację w Kazachstanie, von der Leyen stwierdziła, że „jest „poważnie zaniepokojona”. "Dla UE bezpieczeństwo obywateli tego kraju pozostaje priorytetem. UE jest gotowa pomóc Kazachstanowi na tyle, na ile będzie to możliwe" – zapewniła szefowa KE.

Von der Leyen oraz Macron zapewnili zgodnie o konieczności prowadzenia dalszego dialogu z Rosją w ramach formatu normandzkiego.

Szefowa KE podkreśliła zaangażowanie UE w związku z kryzysem na wschodniej granicy Ukrainy; przypomniała o zaoferowanej Ukrainie 6 mld euro pomocy. „Chcemy uniknąć agresji, negocjować z Rosją w ramach formatu normandzkiego ze wsparciem NATO” – zapewniła.

Prezydent Francji, pytany o rozmowy USA-Rosja na temat Ukrainy, wyraził zadowolenie z dialogu obu krajów w celu deeskalacji sytuacji na Ukrainie.

Macron pytany przez agencję dpa, czy nie jest błędem zignorowanie propozycji byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel zorganizowania szczytu UE z udziałem prezydenta Władimira Putina, odpowiedział, że „kwestie europejskie pozostają w rękach Europejczyków”. Prezydent przypomniał o swoich „dwóch długich” rozmowach z prezydentem Putinem w zeszłym tygodniu oraz poinformował o zaplanowanej kolejnej rozmowie w przyszłym tygodniu.

Macron podkreślił również konieczność budowania obrony UE opartej na europejskim przemyśle zbrojeniowym oraz wspólnych działaniach, w tym wspólnych operacjach i interwencjach krajów członkowskich.

Komisarze i szefowa UE wraz z prezydentem Francji odwiedzili również w piątek rano Panteon, aby oddać hołd Jeanowi Monnetowi i Simone Veil, zasłużonym w tworzeniu struktur UE i podkreślaniu jej humanistycznych wartości.

W piątek przewidziane są również spotkania komisarzy na seminariach z rządem oraz rozmowy w Zgromadzeniu Narodowym i Senacie.

27 unijnych komisarzy, w tym przewodnicząca von der Leyen przyjechali do Paryża w czwartek. Zostali przyjęci przez prezydenta Macrona na kolacji w Pałacu Elizejskim wraz z premierem Jeanem Castexem kilkoma ministrami oraz przedstawicielami Zgromadzenia Narodowego i Senatu.

Podczas trwającego 6 miesięcy francuskiego przewodnictwa w UE zaplanowano około 400 spotkań, głównie w ciągu pierwszych trzech miesięcy z powodu kwietniowych wyborów prezydenckich we Francji.

W przyszłym tygodniu w Paryżu zostanie przyjęty przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel; zapowiedziano przemówienie prezydenta Macrona, po którym 19 stycznia nastąpi debata w Parlamencie Europejskim, a następnie odbędzie we Francji nieformalny szczyt europejski 10 i 11 marca.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

ksta/ tebe/