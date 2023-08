Macierewicz: Konfederacja jest formacją tak samo zdradziecką jak PO

Konfederacja jest formacją tak samo zdradziecką, jak PO - powiedział w środę wiceprezes PiS Antoni Macierewicz. W jego ocenie nie jest to formacja ani narodowa, ani niepodległościowa, a Przemysław Wipler przekazał już, że po wyborach wejdzie ona w sojusz PO.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Macierewicz w Telewizji Republika odnosił się do słów Przemysława Wiplera (Konfederacja), który 2 sierpnia w programie "Onet Rano" powiedział: "Gdyby w ogóle z kimkolwiek rozważać koalicję, to uważam - że z różnych powodów - sensowniej byłoby taktycznie dogadać się na głębokie zmiany w Polsce po tych ośmiu latach, na chwilę, na techniczne wyczyszczenie państwa, z obecną opozycją, ale bez Lewicy. (...) Gdyby w ogóle to rozważać, to uważam, że z różnych powodów byłoby to rozsądne". "Ale nie będzie czegoś takiego, bo jasno i klarownie mówimy: nie będzie z nikim koalicji, ponieważ byłoby to złe dla Polski i dla nas, Konfederacji" - zaznaczył wówczas Wipler.

Wiceprezes PiS powiedział, że "Wipler został w ostatnim czasie uformowany, jako jeden z głównych, jeżeli nie lider Konfederacji, jako człowiek, który będzie współdecydował o losach Konfederacji".

"On teraz jasno mówi, że PO będzie ich sojusznikiem, że to z PO mogą zawrzeć sojusz po wyborach. Co to w istocie oznacza, czym jest tak naprawdę Konfederacja? To nie jest formacja narodowa. To nie jest formacja niepodległościowa. To formacja myśli pana Romana Giertycha, który właśnie dlatego od wielu lat związał się z PO, dlatego, że jest głęboko przekonany, iż większość PO jest skierowana na sojusz z Rosją. W związku z tym trzeba Polskę podporządkować temu właśnie kierunkowi, bo jeżeli wejdziemy do układu rządzonego przez Niemcy, to stajemy się częścią formacji, tej +Wielkiej Europy+ jak mówił pan Putin w swoim liście z 2010 roku" - mówił Macierewicz.

W jego ocenie "formacja niemiecko-rosyjska staje się w Polsce coraz silniejsza, łączy swoje działanie, żeby zniszczyć formację niepodległościową, żeby wyeliminować formację patriotyczną, czyli PiS".

"Konfederacja pokazywała się jako formacja narodowa, a jest formacją tak samo zdradziecką jak PO — zgodnie z tą wiplerowską deklaracją" - powiedział Macierewicz.

Zdaniem wiceprezesa PiS, jeżeli "w Polsce dojdzie do naprawdę silnego działania potencjału PO i Konfederacji powiązanych ze sobą w kierunku niemiecko-rosyjskim, to wtedy Rosjanie będą mieli otwartą drogę do zdominowania Polski". "Z tego trzeba sobie zdawać sprawę" - podsumował ten wątek Macierewicz.

Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak mówił PAP, komentując słowa Wiplera, że "reprezentanci Konfederacji mają prawo do swoich ocen".

Podkreślił, że "w strategii politycznej Konfederacji absolutnie nic się nie zmieniło". "To znaczy, idziemy do wyborów po to, żeby dać Polakom alternatywę i od PiS-u, i od Platformy. Nie wyobrażamy sobie koalicji z żadną z tych partii, ponieważ one realizują w naszej ocenie program szkodliwy dla Polski" - ocenił współprzewodniczący Konfederacji.(PAP)

autor: Tomasz Więcławski

twi/ godl/