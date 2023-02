"Macie prosty wybór". Waszyngton grozi palcem firmom omijającym sankcje

Na czarnej liście Waszyngtonu znajdują się firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu, Turcji i krajów sąsiadujących z Rosją. USA ma zamiar zwrócić się do nich bezpośrednio, pokazując konsekwencje łamania sankcji nałożonych na agresora.

fot. Adrien Fillon / / ZUMA Press

"Zamierzamy zwrócić się bezpośrednio do ich firm i bardzo wyraźnie powiedzieć im, że mają wybór" - powiedział w piątek Adeymo w rozmowie z agencją Reutera.

"Możecie nadal robić rzeczy, które będą korzystne dla Rosji i zapewniać jej wsparcie materialne, ale wtedy ponosicie ryzyko utraty dostępu do gospodarki europejskiej, do gospodarki Stanów Zjednoczonych, do gospodarki Wielkiej Brytanii - to jest wasz wybór" - podkreślił amerykański polityk i dodał: "jesteśmy gotowi podjąć te działania"

Adeymo zaznaczył, że Waszyngton skontaktuje się również z bankami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Europie i Japonii, by ostrzegły swoich klientów, że mogą stracić dostęp do instytucji finansowych, jeśli okaże się, że omijają amerykańskie sankcje.

Wypowiedź Adeymo pojawia się przy okazji doniesień, że gospodarka Rosji nie została tak mocno uderzona przez zachodnie sankcje, jak początkowo oczekiwano - komentuje Reuters. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w zeszłym miesiącu prognozował, że gospodarka Rosji wzrośnie o 0,3 proc. w 2023 roku, po tym, jak skurczyła się o 2,2 proc. w 2022 roku.

Edward Fishman, który pracował nad sankcjami wobec Rosji w Departamencie Stanu podczas administracji prezydenta Baracka Obamy, powiedział, że podczas gdy groźba sankcji nie zdołała odstraszyć rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, środki te pomagały w erozji gospodarki i potencjału wojskowego Rosji.

"Myślę, że są elementy tego przedsięwzięcia, które są udane, ale nie powiedziałbym, że są triumfem" - zaznaczył Fishman, obecnie profesor na Uniwersytecie Columbia. Za największy sukces związany z sankcjami profesor uznał demonstrację jedności krajów zachodnich wobec reżimu Putina. (PAP)

