Mabion z zyskiem w kolejnym kwartale. Spółka szuka inwestora strategicznego

Wyniki potwierdziły stabilność współpracy ze spółką Novavax. Mabion pokazał zysk w trzecim kolejnym kwartale z rzędu. Zarząd liczy na dalszą komercjalizację swoich kompetencji i chce pozyskać inwestora strategicznego.

W drugim kwartale 2022 roku Mabion wygenerował 43,9 mln zł przychodów, czyli o 14 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Na poziomie EBITDA spółka zanotowała wynik w wysokości 5,6 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 2,3 mln zł w II kw. 2021 roku. Zysk netto za drugi kwartał tego roku wyniósł 5,1 mln zł przy stracie netto 2,5 mln zł poniesionej w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Kurs Mabionu zyskiwał o godz. 11.25 nieco ponad 5 proc. przy 2 mln zł obrotu.

Umowa z Novavax motorem napędowym

Do dnia publikacji sprawozdania (29.09.2022) spółka otrzymała blisko 32 mln dolarów płatności od Novavax. W II kw. 2022 r. Mabion wygenerował 6,6 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych, a saldo gotówki na dzień 30.06.2022 wyniosło 22,3 mln zł – poinformowano w komunikacie.

W kolejnych kwartałach tego roku spółka oczekuje wzrostu wyników finansowych na wszystkich poziomach w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r. Trwająca umowa na wytwarzanie komercyjne zostaje przedłużona do końca 2026 roku, pierwotnie miała trwać do końca 2025 roku.

Wartość realizowanej umowy to 372 mln dol, płatności otrzymywane przez Mabion są realizowane w dolarach, wysoki kurs dolara wpływa pozytywnie na generowane przez spółkę wyniki – czytamy w sprawozdaniu.

„Sprawna realizacja kontraktu z Novavax i podpisanie aneksów na przedłużenie współpracy do 2026 roku są bardzo ważne dla przewidywalności przepływów operacyjnych i stabilizacji pozycji finansowej Mabionu. W miarę większego zaawansowania prac wykonywanych na zlecenie Novavax będziemy pracować nad osiągnięciem jeszcze lepszych wyników finansowych w kolejnych kwartałach tego roku na wszystkich poziomach w porównaniu do pierwszego półrocza 2022” - powiedział Krzysztof Kaczmarczyk, prezes Mabionu, cytowany w informacji prasowej.

Zgodnie z harmonogramem aktualnym w dacie podpisania aneksów, Mabion szacuje, że w okresie od początku obowiązywania umowy do końca 2023 r. zrealizuje powyżej 15 proc. łącznej wartości umowy. W latach 2024-2025 będzie to około 55 proc. wartości umowy, a w roku 2026 około 30 proc. wartości umowy.

„Z punktu widzenia biznesowego zwiększyliśmy swoją wiarygodność w zakresie świadczenia usług w kluczowym dla nas obszarze CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organisation, kontraktowe wytwarzanie i rozwój, red.) i potwierdziliśmy wysokie kompetencje Spółki, co zamierzamy wykorzystać w procesie pozyskania kolejnych klientów. A pod względem finansowym warto podkreślić, że nasze przepływy operacyjne w przyszłych okresach są bardziej przewidywalne, co działa stabilizująco na naszą pozycję finansową i ułatwia rozmowy z partnerami finansowymi” – powiedział z kolei Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu Mabionu ds. sprzedaży.

Co dalej z lekiem MabionCD20?

Zawarte aneksy z Novavax pozwalają wrócić do prac związanych z aktualizacją harmonogramu prac projektowych zorientowanych na rozwój leku MabionCD20 pod kątem rejestracji na rynku europejskim oraz amerykańskim. Spółka zamierza w niej uwzględnić rozszerzenie działalności kontraktowej jako CDMO oraz aktualną formułę współpracy z Novavax. Z tego względu harmonogram dalszych prac nad rejestracją MabionCD20 ulegnie zmianie, a więcej szczegółów w tym zakresie zostanie przedstawionych po zakończeniu niezbędnych uzgodnień – czytamy w komunikacie.

Zacieśnianie współpracy z Novavax i rozwój w obszarze CDMO zakłada rozbudowę potencjału produkcyjnego istniejącego zakładu Mabion, a w przyszłości rozpoczęcie procesu inwestycyjnego związanego z budową drugiego zakładu. Zwiększenie mocy produkcyjnych, poza większą skalą działalności, umożliwi także rozszerzenie oferowanych usług o zupełnie nowe elementy – poza dotychczasowym wytwarzaniem substancji czynnej wykorzystywanej w gotowym produkcie, obejmie m.in. samodzielne przygotowywanie finalnych produktów – precyzuje spółka.

Inwestor strategiczny poszukiwany

Spółka kontynuuje działania związane z trwającym procesem pozyskania inwestora strategicznego. Rozpoczęcie współpracy z Novavax w ubiegłym roku oraz zawarcie aneksów w ubiegłym tygodniu powoduje konieczność oceny nowych uwarunkowań przez potencjalnych inwestorów i wydłuża czas trwania procesu. Współpraca z doradcą Rothschild & Co przebiega sprawnie, natomiast na tempo prowadzonych rozmów wpływ ma również sytuacja globalna, w tym wojna, która ograniczyła i spowolniła aktywności M&A większości firm w regionie – wynika z informacji spółki.

„Proces pozyskania inwestora strategicznego jest realizowany istotnie wolniej, niż to zaplanowaliśmy. Pandemia oraz geopolityka miały istotny wpływ na rozmowy z potencjalnymi inwestorami strategicznymi, a dodatkowo niesprzyjający jest rynek, który przecenił bardzo wiele aktywów. Niezmiennie dostrzegamy dużą racjonalność zwieńczenia z sukcesem tego procesu. [...] To, co nas cieszy, to dużo większa przewidywalność naszych wyników, która zwiększa stabilność firmy w oczach potencjalnych partnerów. […] Te nowe okoliczności, które jako spółka wypracowaliśmy, dają nam większy komfort w dalszym aktywnym prowadzeniu tego procesu” – powiedział prezes Mabionu.

