Gwiazda covidowej hossy pokazała wyniki za II kwartał 2023 roku

Mabion podtrzymuje cel wypracowania w 2023 r. ok. 150 mln zł przychodów i podnosi oczekiwania co do marży EBITDA do powyżej 30 proc. - podała spółka w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z solidnych wyników za drugi kwartał tego roku oraz wypracowanej marży na wszystkich poziomach, osiągniętej dzięki wysokiej efektywności procesowej oraz zachowanej dyscyplinie kosztowej. To trzeci kwartał z rzędu, kiedy Mabion wygenerował ponad 15 mln zł zysku netto. Wypracowana nadwyżka finansowa wraz z posiadanymi środkami pieniężnymi i dostępnym kredytem EBOR na kwotę 15 mln USD, pozwolą nam zrealizować przedstawione w strategii ambitne plany rozwoju, w tym pierwszy etap inwestycji w modernizację zakładu Mabion I. Dzięki osiągnięciu do końca roku dywersyfikacji technologicznej obecnego zakładu oraz dynamicznej transformacji w kierunku rozwoju usług CDMO, oceniamy potencjał wypracowania w całym 2023 roku przychodów (razem z materiałami) na poziomie ok. 150 mln zł. Jednocześnie podnosimy oczekiwania co do marży EBITDA w 2023 roku, która powinna kształtować się na poziomie powyżej 30 proc. (w porównaniu do poprzednio oczekiwanego poziomu marży EBITDA ok. 25 proc.). Zgodnie z założeniami strategii, rozpoczęliśmy w czerwcu modernizację zakładu, co wpłynie na nasze wyniki w drugiej połowie roku” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

Jak dodał członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grabowicz, Mabion podtrzymuje potencjał rocznych przychodów w latach 2023-2027 na poziomie 150-200 mln zł, a od 2024 roku marżę EBITDA na poziomie 20-30 proc.

Po pierwszym półroczu 2023 r. przychody Mabionu wyniosły 75,6 mln zł (74,7 mln zł przychodów bez przychodów z zakupu materiałów). Marża EBITDA wyniosła 51,6 proc. (52,2 proc. bez przychodów materiałowych).

Wyniki Mabionu w drugim kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników (dane w mln zł) 2Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2023 rdr















Przychody 36,0 32,2 11,8% -18,0% -8,9% 75,6 -8,5% EBITDA 19,2 12,1 58,4% 241,6% -3,0% 39,0 155,6% EBIT 17,5 10,3 69,9% 464,5% -2,8% 35,5 248,0% zysk netto j.d. 15,2 8,9 70,8% 196,9% -7,9% 31,7 152,4%















marża EBITDA 53,3% 38,1% 15,25 40,53 3,21 51,59% 33,11 marża EBIT 48,6% 32,4% 16,22 41,55 3,04 46,96% 34,61 marża netto 42,2% 28,1% 14,12 30,56 0,45 41,93% 26,73

