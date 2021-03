Mabion otrzymał pierwszą płatność za szczepionkowy kontrakt

Mabion

Mabion poinformował, że otrzymał od spółki Novavax Inc pierwszą płatność w ramach realizacji zamówienia na szczepionki przeciw Covid-19. Firmy umowę o współpracy podpisały na początku marca. Akcje Mabionu wyraźnie drożeją na piątkowej sesji.

- W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zawarcia z Novavax, Inc. umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe w zakresie programu szczepionki na COVID-19, Zarząd Mabion S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2021 roku otrzymał od Novavax, Inc. pierwszą płatność w ramach realizacji w/w zamówienia złożonego na podstawie zawartej umowy ramowej. Jednocześnie Spółka informuje, że realizacja zamówienia przebiega zgodnie z planem założonym w w/w umowie ramowej - podano w komunikacie.

Przypomnijmy, iż w dniu 3 marca 2021 roku Mabion zawarł z Novavax umowę ramową, na podstawie której spółka przy udziale amerykanów miała podjąć działania związane z transferem technologii procesu produkcyjnego antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 o roboczej nazwie NVX-CoV2373 oraz przeprowadzić w swoim zakładzie próby techniczne procesu w skali komercyjnej. Umowa ramowa obowiązuje do 31 grudnia 2023.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

- Zakres zleconych prac w ramach pierwszego zamówienia obejmuje transfer technologii od Novavax do Spółki. Ponadto zakres obejmuje: kwalifikację metod analitycznych po transferze, łącznie z wdrożeniem przenoszonych metod i dokumentacji związanej z procesem wytwórczym do systemu jakości spółki, wyprodukowanie jednej serii technicznej i jednej serii testowej, będącej potwierdzeniem powtarzalności w produkcji serii, produktu w zakładzie spółki - podawano wówczas.



Spółka wskazywała wówczas również, że do realizacji pierwszego zamówienia nie są wymagane żadne istotne inwestycje. Spółka zawarła jednak już wówczas z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych spółki, w szczególności na potrzeby potencjalnej szerszej współpracy z Novavax.

Nieco gorzej sytuacja wygląda w kontekście samego Novavaksu. - Novavax opóźnia podpisanie umowy na dostawę swojej szczepionki przeciw Covid-19 do Unii Europejskiej, ponieważ amerykańska firma biotechnologiczna ma trudności z pozyskaniem niektórych surowców do produkcji preparatu - powiedział w czwartek Reutersowi urzędnik UE zaangażowany w rozmowy.

Mimo to akcje Mabionu wyraźnie w piątek drożeją - o 11 proc. Warto dodać, że po podpisaniu umowy szczepionkowej na giełdzie wybuchł istny szał na punkcie Mabionu i notowania spółki skoczyły z 31 zł 2 marca do momentami 126 zł 15 marca. Dziś za jedną akcję Mabionu płaci się 89,5 zł. Warto dodać, że wciąż nie wiadomo, w jak dużym stopniu umowa z Novavaksem wpłynie na finanse Mabionu. By wzrosty miały uzasadnienie, skok notowań musi być pokryty przez skok zysków w przyszłości. Przy zakupie akcji warto kierować się właśnie tym wyznacznikiem, poprzedni rok bowiem pokazał, że inwestorzy często kupowali akcje tylko "pod dobrą informację", bez należytego oceny jej potencjalnego wpływu na stosunek wyników do wyceny.

Adam Torchała