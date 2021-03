Mabion nadal drożeje. "Szczepionkowy szał" na giełdzie trwa

Mabion

Akcje Mabionu są w czwartek, podobnie jak w środę, najjaśniejszą gwiazdą sesji na GPW. Informacja o produkcji amerykańskich szczepionek napędziła liczne grono zainteresowanych spółką z Konstantynowa Łódzkiego.

O 09:18 akcje Mabionu drożały o 59,2 proc. do 90 zł przy największych na rynku obrotach przekraczających 26 mln zł. Po gwałtownej zwyżce notowania zostały wstrzymane, a teoretyczny kurs otwarcia wskazuje na 100 zł.

Była to kontynuacja wczorajszego ruchu, który wyniósł walory spółki lekowej w górę o 89,14 proc. (łącznie daje to +187,5 proc. względem wtorkowego zamknięcia). Jego podstawą był komunikat o podpisaniu umowy z Novavax ws. produkcji szczepionki przeciw Covid-19. Wsparcie finansowe dla spółki zapowiedział Polski Fundusz Rozwoju, co z perspektywy inwestorów jest kolejną dobrą informacją.

Jeszcze wczoraj wieczorem zarząd Mabionu zorganizował telekonferencję, w trakcie której poinformował o szczegółach całego przedsięwzięcia. Niewiadomych wciąż jest wiele, aczkolwiek pierwszych przychodów spółka spodziewa się już w roku bieżącym.

- Podpisaliśmy umowę i mamy dosyć dobre zrozumienie procesu, ale nie znamy jego szczegółów, bo dopiero podpisanie umowy warunkuje możliwość przekazania dokumentacji technicznej. (...) Dopiero po szczegółowym zaznajomieniu się z tymi informacjami będziemy w stanie określić liczbę dawek, którą uzyskamy z jednej serii produkcyjnej" - powiedział Sławomir Jaros, członek zarządu Mabionu, podczas środowej wideokonferencji.

Z kolei dziś przed rozpoczęciem sesji Mabion poinformował o rozpoczęciu budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2.430.554 akcji serii U emitowanych przez spółkę. O emisji do 2,43 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy walne zgromadzenie spółki zdecydowało 23 lutego.

Wczorajsze wydarzenia sprawiły, że Mabion z marszu stał się najbardziej popularną spółką wśród użytkowników Bankier.pl. Ożywiona dyskusja dotycząca spółki i stojących przed nią perspektyw trwa na forum Bankier.pl.

