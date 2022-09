Mabion i Novavax przedłużają współpracę. Kurs na mocnym plusie

fot. vovidzha / / Shutterstock

Mabion zawarł z Novavax aneks do umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej, wydłużający czas jej trwania do końca 2026 r. oraz aneks do Specyfikacji Warunków Zlecenia dotyczący wytwarzania antygenu szczepionki na COVID-19 - podał Mabion w komunikacie. Spółka zamierza zaktualizować harmonogram prac projektowych związanych z rejestracją MabionCD20. Kurs Mabionu zareagował dwucyfrowymi wzrostami.

Jak podano, wskutek zawarcia aneksu, spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie za wytworzone serie produktu ("per batch") albo wynagrodzenie za gotowość do wytwarzania produktu ("Manufacturing Slot Fee") w oparciu o zagwarantowane na rzecz Novavax moce produkcyjne ("Manufacturing Slot").

Po starcie sesji cena akcji poszybowała do ponad 24 zł za walor. Po godz. 9.40 notowania były na 12,8 proc. plusie przy ponad 3,4 mln zł obrotu.

"Przedłużenie terminu realizacji umowy z Novavax to dla nas duży sukces i powód do zadowolenia. (...) systematycznie poszerzamy zakres świadczonych usług w ramach naszej umowy poprzez kolejne zlecenia dotyczące m.in. zaawansowanych prac z obszaru analityki produktu. Jest to dla nas niezwykle istotne pod kątem wiarygodności, jaką systematycznie budujemy w obszarze CDMO, co wierzymy, że docelowo przełoży się na kontrakty z kolejnymi międzynarodowymi klientami i pozwoli na dywersyfikację naszej działalności" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Mabionu Krzysztof Kaczmarczyk.

Cena za wytworzone serie produktu i łączna wartość umowy mają pozostać niezmienione w stosunku do pierwotnie określonych w umowie.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"Wysokość +Manufacturing Slot Fee+ będzie ekwiwalentem ceny jednostkowej za wytworzoną serię, skorygowaną o wartość materiałów do produkcji danej serii produktu. Z uwzględnieniem przedpłat i innych wyjątków wskazanych w harmonogramie, +Manufacturing Slot Fee+ będą płatne w regularnych cyklach - miesięcznie" - napisano w komunikacie.

"Począwszy od stycznia 2023 ustalona cena jednostkowa za serię oraz za +Manufacturing Slot+ będzie podlegać rok-rocznej indeksacji do końca trwania umowy" - dodano.

Strony ustaliły gwarantowaną ilość mocy produkcyjnych dla Novavax do drugiego kwartału 2024 r. i - jak podano - Novavax nie jest uprawniony do zmniejszenia wielkości mocy produkcyjnych zarezerwowanych do drugiego kwartału 2024 r.

"Zakłada się, że w okresie od początku obowiązywania umowy do końca 2023 r., spółka powinna zrealizować powyżej 15 proc. łącznej wartości umowy. W okresie od początku połowy 2024 r., do końca 2025 r. spółka powinna zrealizować około 55 proc. łącznej wartości umowy. W roku 2026 r. spółka powinna zrealizować około 30 proc. łącznej wartości (powyższe nie uwzględnia indeksacji warunków umowy o współczynnik inflacji)" - napisano.

Od początku współpracy Mabion otrzymał w sumie blisko 32 mln USD od Novavax z tytułu płatności za wyprodukowane dotychczas serie antygenu, z tytułu nakładów na doposażenie zakładu, z tytułu dodatkowych zleceń oraz z przedpłat związanych z finansowaniem nabywanych surowców.

Współpraca pomiędzy firmami jest rozszerzana o kolejne zlecenia. W ramach zawartego aneksu Novavax zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego zlecenia spółce wykorzystania "Manufacturing Slot" do wytworzenia uzgodnionych przez strony serii antygenu szczepionki na COVID-19 wariant Omicron, w tym do transferu technologii.

"Dotychczasowa współpraca dotyczyła wytwarzania antygenu szczepionki na pierwotny wariant wirusa, natomiast jej kontynuacja przewiduje transfer technologii, a następnie rozpoczęcie produkcji antygenu szczepionki na COVID-19 wariant Omicron. W tym celu partnerzy podejmą właściwe działania, które będą określone w kolejnym aneksie do umowy. Obecny potencjał produkcyjny spółki Mabion pozwala na przystąpienie do realizacji wytwarzania antygenu do szczepionki na COVID-19 wariant Omicron. Zaplanowana modernizacja istniejącego zakładu i podwojenie mocy produkcyjnych zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem zmian wynikających z podpisanych aneksów" - napisano w komunikacie.

"Zawarcie aneksów nie pozbawia spółkę możliwości prowadzenia działalności kontraktowej jako CDMO (podmiot prowadzący kontraktowe wytwarzanie i rozwój, ang. Contract Development and Manufacturing Organization) na rzecz innych kontrahentów, z wyłączeniem podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Novavax, zgodnie z definicją szczegółowo opisaną w umowie" - podano.

Na bazie potwierdzonych we współpracy z Novavax kompetencji Mabion chce rozwijać się w kierunku dywersyfikacji portfolio klientów oraz dalszej rozbudowy oferty usług CDMO.

"Zakres usług, które w ramach kolejnych, dodatkowych zleceń wykonujemy na rzecz Novavax, mogą stanowić regularną ofertę, z którą już wychodzimy na rynek CDMO. Wykorzystując już nabyte kompetencje i doświadczenia, chcemy realizować usługi dla nowych klientów. Pracujemy nad rozbudową działu sprzedaży, którego głównym zadaniem jest pozyskanie międzynarodowych klientów do realizacji zleceń CDMO. W procesach produkcji leków widzimy tendencję +onshoringu+, czyli odwracania trendów globalizacyjnych – od kilku lat coraz częściej słyszymy o kryzysach w dostępności leków, a czas pandemii dodatkowo zweryfikował negatywnie sprawność łańcuchów dostaw. Dlatego rządy i firmy farmaceutyczne coraz częściej decydują się na uniezależnianie od wschodnioazjatyckich wytwórców leków, stawiając na budowę kompetencji bliżej rodzimych rynków. To dla nas bardzo dobra okazja, aby wykorzystać nasze unikalne i poszukiwane na rynku kompetencje i zdobyć kolejnych klientów" – powiedział Kaczmarczyk.

Mabion poinformował, że wskutek zawarcia aneksów, wraca do prac związanych z aktualizacją harmonogramu prac projektowych, mających na celu rozwój MabionCD20 pod kątem rejestracji na rynku europejskim i amerykańskim.

Aktualizacja planu prac na kolejne lata ma uwzględnić aktualną formułę współpracy z Novavax oraz rozszerzenie działalności kontraktowej jako CDMO.

W rezultacie, w ocenie zarządu, harmonogram dalszych prac nad rejestracją MabionCD20 ulegnie zmianie.

Spółka zamierza ogłosić zaktualizowany harmonogram wraz z całościową strategią rozwoju, po zakończeniu wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień.

Mabion podpisał z Novavax umowę na komercyjne wytwarzanie antygenu szczepionki na Covid-19 w październiku 2021 r. Informował wówczas, że łączna wartość umowy została oszacowana na 1,46 mld zł. (PAP Biznes)

doa/ ana/