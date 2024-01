Ma być tanio, nie smacznie. Czekolady dla krwiodawców "nie nadają się do niczego", a może być jeszcze gorzej

Ile zarabia Jurek Owsiak? Szef WOŚP nie robi z tego tajemnicy Jurek Owsiak ma pewnie tylu zwolenników, co przeciwników. Nie zmienia to faktu, że od 32 lat WOŚP zaopatruje polskie szpitale w nowoczesny sprzęt i to nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Ile zatem zarabia szef organizacji? Choć nie jest to "minimalna", to do zarobków np. w TVP mu daleko.