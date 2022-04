MZ: ponad 7 mld zł wyniosą podwyżki płacy minimalnej pracowników ochrony zdrowia

Dwa razy dłuższy okres próbny w nowej pracy?

Pracodawcy są za stworzeniem możliwości wydłużenia okresu próbnego dla nowego pracownika z obecnych 3 do 6 miesięcy, a nawet w szczególnych przypadkach do 9 miesięcy, np. celem sprawdzenia jego umiejętności zarządzania - podaje serwis Prawo.pl. Prawnicy jednak ostrzegają przed tym, by półroczne zatrudnienie na próbę nie stało się standardem, a nie tylko wyjątkiem od reguły.