Nowe schematy szczepień przeciw COVID-19. MZ skraca odstępy między dawkami

fot. Miroslaw Pieslak / / FORUM

Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek nowe schematy szczepień przeciw COVID-19. Skrócony został odstęp między podaniem dawek szczepionek mRNA od Moderny i Pfizera.

Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił w rozmowie z PAP, że skrócony czas z automatu będzie obowiązywał osoby planujące szczepienie. Ci, którzy już są po pierwszym zastrzyku, mogą dowiadywać się o możliwość wcześniejszego terminu drugiej iniekcji.

Resort przekazał, że minister zdrowia dopuszcza, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane preparatem Comirnaty od Pfizera po upływie 21 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami, a preparatem COVID-19 Vaccine Moderna po upływie 28 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami.

Szczepionka Vaxzevria AstraZeneca w schemacie dwudawkowym ma być podawana przy zachowaniu odstępu od 35 dni (nie dłużej jednak niż do 84 dni) między dawkami.

Ministerstwo poinformowało też, że zgodnie z zaleceniami Zespołu ds. Szczepień Ochronnych i Rady Medycznej rekomendowany odstęp między dawkami szczepionki Comirnaty, podawanej dzieciom od 12 lat, wynosi 21 dni.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Wskazanie to – jak przypomina resort – dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki zachorowali na COVID-19, co skutkuje również zastosowaniem wskazanego odstępu przed podaniem drugiej dawki szczepionki.

Na początku maja br. rząd, po konsultacjach z ekspertami, zadecydował o skróceniu odstępu między podaniem pierwszej i drugiej dawki preparatów od firm Moderna, Pfizer i AstraZeneca do 35 dni, czyli do 5 tygodni.

Szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak podnosił wówczas, że zmiana odstępu między dawkami szczepionek jest zgodna z ich charakterystykami produktów leczniczych. Wskazywał m.in., że zgodnie z ChPL dopuszczalny odstęp między dawkami wynosi: 21-42 dni dla szczepionki Pfizer, 28-42 dni dla szczepionki Moderny i 4-12 tygodni dla szczepionki AstraZeneca.

Projekt MZ: krew można oddać po 48 godzinach po szczepieniu mRNA

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi trafił do konsultacji publicznych. Potrwają one 7 dni. Został on opublikowany we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zaproponowane w nim rozwiązania zmieniają zasady dopuszczania osób do oddania krwi po zaszczepieniu przeciw COVID-19 przy użyciu różnych typów szczepionek. Po szczepionkach typu mRNA (Pfizer, Moderna) to 48 godzin, w przypadku szczepionek wektorowych (AstraZenecka, Johnson & Johnson) – 14 dni.

"Z kolei w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji poszczepiennej dyskwalifikacja ulega wydłużeniu na okres 7 dni od ustąpienia objawów tej reakcji" – napisano w ocenie skutków regulacji(OSR).

Ponadto zaproponowano, by odstęp między donacjami osocza pobranego od ozdrowieńców COVID-19 metodą aferezy (pobranie określonego pojedynczego składnika krwi z krwi pełnej) skrócić – za zgodą lekarza – z dwóch tygodni do tygodnia.

"Oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian jest utrzymanie poziomu oddawanej krwi na dotychczasowym poziomie i tym samym przeciwdziałanie ewentualnym trudnościom w zaopatrzeniu podmiotów leczniczych w krew i jej składniki" – zaznaczono w OSR.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Klaudia Torchała

ktl/ joz/ tor