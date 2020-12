MZ: chętnych ok. 190 tys. nauczycieli do testowania

Pięć uczelni niepublicznych z dodatkowymi środkami na szkoły doktorskie

Pięć uczelni niepublicznych prowadzących szkoły doktorskie, otrzymało zwiększoną subwencję na kształcenie doktorantów - poinformował we wtorek resort nauki. Wsparcie to ma przyczynić się do wzrostu zaangażowania tych podmiotów w nowe inicjatywy badawczo-rozwojowe - przekonuje MNiSW.