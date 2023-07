Skarbówka chce, by Ciech zapłacił kilkadziesiąt mln zł zobowiązania podatkowego plus odsetki

Naczelnik MUCS uznał w wyniku kontroli, że Ciech nie miał prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków poniesionych na nabycie udziałów w spółce zależnej, które powstały w związku ze zbyciem tych udziałów w 2016 roku. Kwota potencjalnego zobowiązania podatkowego to ok. 31,5 mln zł plus odsetki wynoszące ok. 13,5 mln zł - podał Ciech w Komunikacie.

Puls Biznesu

"Kwota potencjalnego zobowiązania podatkowego wynosi ok. 31,5 mln zł plus odsetki od zaległości (wynoszące na dzień dzisiejszy ok. 13,5 mln złotych) i dotyczy roku 2016 oraz może mieć wpływ na lata 2018-2020 w związku z potencjalną zmianą wysokości strat podatkowych rozliczanych w tych latach"- napisano w komunikacie.

W komunikacie poinformowano, że Ciech i jego doradca podatkowy nie zgadzają się ze stanowiskiem naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie i zamierzają dowodzić swoich racji w przypadku dalszego kwestionowania przez naczelnika MUCS prawa do rozpoznania całości wydatków.

W komunikacie wskazano, że spółka mimo swoich wątpliwości utworzy rezerwę w łącznej wysokości 45 mln zł na kwotę potencjalnych zobowiązań podatkowych oraz odsetek. (PAP Biznes)

