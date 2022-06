MSZ: wspieramy ideę wprowadzenia siódmego pakietu sankcji na Rosje

fot. Sebastian Indra / / MSZ

W sobotę szefowie MSZ Polski i Ukrainy odbyli rozmowę telefoniczną; minister Zbigniew Rau zapewnił Dmytra Kułebę, że Polska wspiera ideę wprowadzenia dalszego, siódmego pakietu sankcji UE na Rosję - powiedział w sobotę PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

"Dziś rano odbyłem rozmowę telefoniczną z moim polskim kolegą i przyjacielem Zbigniewem Rauem, by omówić kolejne dostawy ciężkiego uzbrojenia na Ukrainę i siódmy pakiet sankcji UE wobec Rosji. Wyraziłem też wsparcie dla jego ważnych wysiłków jako obecnego przewodniczącego OBWE" - napisał w sobotę minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba na Twitterze.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina potwierdził w sobotę w rozmowie z PAP, że strona polska zapewnia stronę ukraińską m.in. co do potrzeby nakładania na Rosję kolejnego pakietu sankcji ze strony Unii Europejskiej. "Wspieramy ideę wprowadzenia dalszego, siódmego pakietu sankcji" - zaznaczył.

Jasina dodał, że minister Rau "podkreśla to przy każdej okazji". "Zapewniliśmy naszych Ukraińskich przyjaciół, że nie zmieniliśmy w tej sprawie zdania" - oświadczył. Rozmowa dotyczyła również "wszelkich sposobów, na które Polska może pomagać Ukrainie w walce z rosyjską agresją".

Rzecznik MSZ dodał, że Rau, który pełni również funkcje przewodniczącego OBWE rozmawiał z Kułebą o tym, "jakiego wsparcia Ukrainie udziela i udzielać może Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie".

Jasina pytany o wątek kolejnych dostaw ciężkiego uzbrojenia na Ukrainę pozostawił to bez komentarza, odsyłając w tej sprawie do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wcześniej, we wtorek Rau zaznaczył, że UE musi "zacząć pracować na siódmym pakietem sankcji", który "powinien obejmować m.in. całkowite wstrzymanie importu rosyjskiego gazu i produktów petrochemicznych". Nawiązując do przyjętego przez UE na początku czerwca szóstego pakietu sankcji wobec Rosji, ocenił, że to "ważny krok w kierunku zapewnienia niezależności Europy wobec rosyjskich surowców energetycznych".

Szósty pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wymierzonych w Rosję za jej inwazję na Ukrainę, jak i w Białoruś za pomoc udzielaną Moskwie zakazuje importu rosyjskiej ropy do UE, odcinając tym samym ogromne źródło dochodów Rosji. Embargo na ropę naftową dotyczy surowca sprowadzanego drogą morską. Okres przejściowy potrwa od sześciu miesięcy, w przypadku ropy, do ośmiu miesięcy w przypadku innych produktów ropopochodnych. Pakiet sankcyjny przewiduje jednak tymczasowy wyjątek dla importu rurociągami do tych państw członkowskich UE, które ze względu na swoje położenie geograficzne są szczególnie uzależnione od dostaw z Rosji i nie mają realnych alternatyw.

Oprócz tego UE zdecydowała odłączyć od bankowego systemu SWIFT kolejne trzy rosyjskie instytucje kredytowe: największy rosyjski bank Sbierbank, Moskiewski Bank Kredytowy i Rosyjski Bank Rolny – oraz Białoruski Bank Rozwoju i Odbudowy. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/ mhr/