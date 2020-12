MSZ: w Wielkiej Brytanii polska ambasada pracuje w trybie kryzysowym

fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

W związku z problemami kierowców ciężarówek, którzy nie mogą przekroczyć granicy brytyjsko-francuskiej, polska ambasada pracuje w trybie kryzysowym - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Polskim kierowcom pomagają nie tylko pracownicy ambasady, ale i Polonia.

Wiceminister, który w środę był gościem na antenie TVP Info przekazał, że z informacji, jakie docierają do MSZ wynika, że na przekroczenie granicy brytyjsko-francuskiej może teraz oczekiwać do kilku tysięcy osób, z których większość stanowią kierowcy ciężarówek.

Przypomniał, że warunkiem wjazdu na terytorium Francji jest uzyskanie negatywnego testu w kierunku koronawirusa. Przydacz podkreślił, że polskie MSZ w rozmowach z przedstawicielami władz brytyjskich "stara się naciskać" na to, by te testy były jak najszybciej przeprowadzane, tak, by polscy kierowcy mogli wrócić na święta do domu.

Wiceminister przekazał, że w rozmowie ze swoją brytyjską odpowiedniczką otrzymał zapewnienie, że powstanie więcej punktów, w tym mobilne, gdzie będzie można zrobić test. Pomagać ma również wojsko.

Przydacz dodał, że poprosił też stronę brytyjską, by ta zapewniła oczekującym na przejazd przez granice kierowcom wodę, żywność oraz dostęp do sanitariatów. "Ambasada polska pracuje w trybie kryzysowym. Służby konsularne są tam na miejscu. Mają one również dostarczać wodę i żywność potrzebującym" - zaznaczył. Dodał ponadto, że w pomoc dla polskich kierowców zaangażowała się również lokalna Polonia.

Wiceminister pytany, czy polscy kierowcy zdążą wrócić na święta do Polski wskazał, że największą na to szansę mają ci, którzy znajdują się najbliżej przejść granicznych. Trudniej może być tym, którzy znajdują się dalej - przyznał.

Francja wstrzymała w niedzielę wjazd na swoje terytorium osób i towarów z Wielkiej Brytanii z powodu szerzącego się w tym kraju nowego, bardziej zaraźliwego, wariantu koronawirusa. Na drogach dojazdowych do portu w Dover utworzyły się potężne korki zmierzających na kontynent ciężarówek.

We wtorek wieczorem Wielka Brytania porozumiała się z Francją w sprawie przywrócenia ruchu przez kanał La Manche. Kierowcy ciężarówek, podobnie jak kilka innych grup osób, mają od środy możliwość przekraczania kanały po okazaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny.

Przedstawiciel MSZ pytany był również o brexit. Przydacz przekazał, że obecnie główną osią sporu jest kwestia dostępu do łowisk. Wskazał jednak, że liczy na to, iż do końca roku odpowiednią umowę między Wielką Brytanią i Unią Europejską uda się wynegocjować.

"Zależy nam na tym, żeby to porozumienie zostało podpisane, tak ażeby nie było negatywnego uszczerbku dla polskiego biznesu. Ja wierzę, że przez te następne kilka dni finalnie stanie i Bruksela i Londyn na wysokości zadania i ta umowa zostanie podpisana" - powiedział.

31 grudnia 2020 r. upłynie okres przejściowy, w którym Wielka Brytania, pomimo formalnego wyjścia z Unii Europejskiej 1 lutego 2020 r., nadal traktowana była jako państwo członkowskie z zachowaniem praw i obowiązków członka UE. Oznacza to, że od 1 stycznia przyszłego roku kraj ten znajdzie się poza jednolitym rynkiem i unią celną UE, bez względu na to, czy obecne negocjacje dotyczące przyszłych relacji zakończą się sukcesem. Od tego też dnia Wielka Brytania przestanie być związana unijnym prawem. (PAP)

Autor: Michał Boroń

