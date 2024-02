Nagrody w MSZ za "zadania specjalne". Przeznaczono na nie rekordową kwotę

Rząd przygotowuje kaganiec na spółki Skarbu Państwa. "Zakaz zatrudniania czynnych polityków" Do końca lutego przedstawimy koalicjantom projekt dotyczący nominowania osób do spółek Skarbu Państwa - poinformował na briefingu marszałek sejmu Szymon Hołownia. Założenia projektu przewidują m.in ograniczenie rad nadzorczych spółek do 7 osób.