MSZ chce przygotować strategię migracyjną. Uruchomiono specjalny zespół

Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował we wtorek o uruchomieniu zespołu międzyresortowego, aby przygotować strategię migracyjną i zmiany ustawowe. Jak dodał, potrzebujemy strategii migracyjnej i zintegrowania polityki w tej kwestii, bo dotyczy ona co najmniej czterech resortów.

Jak ocenił szef MSZ w TVP Info, chodzi o to, aby "tam, gdzie potrzeba, przyjeżdżali do Polski na pewien czas wykwalifikowani pracownicy oraz studenci". "Nauka na polskich uniwersytetach to jest potencjalnie eksport usług edukacyjnych, na czym wiele krajów zyskuje. Tylko to muszą być prawdziwi studenci, a nie migranci udający studentów" - zaznaczył Sikorski.

Tymczasem - jak powiedział - w ostatnich latach "to było robione bez sprawdzania". "Okazuje się, że przyjeżdżali studenci, którzy nie mieli matury; przyjeżdżali ludzie na zaproszenie firm, którzy potem ani jednego dnia w tych firmach nie przepracowali, tylko brali pierwszy autobus do Niemiec" - wskazał Sikorski.

"Musimy mieć mechanizmy sprawdzania wiarygodności firm, które zapraszają, sprawdzania kwalifikacji potencjalnych pracowników i studentów, być może mechanizm dzielenia się ryzykiem między firmami i uczelniami a państwem polskim, aby deportacje nie były tylko na koszt podatnika, tylko przynajmniej w części na koszt zapraszającego, który zbyt pochopnie kogoś zaprosił" - zaznaczył Sikorski. Dodał, że podniesione zostały ceny wiz i zapowiedział także, że planowane jest podniesienie kosztu outsourcingu, czyli przygotowania dokumentacji wizowych przez firmy zewnętrzne.

Jak podkreślił "państwo polskie musi nad tym odzyskać kontrolę" i między innymi tego dotyczyła dyskusja podczas wtorkowego posiedzenia rządu. "Potrzebujemy strategii migracyjnej i zintegrowania, bo to jest sprawa dotycząca MSWiA, ministerstwa pracy, MSZ i ministerstwa nauki, co najmniej tych czterech interesariuszy" - powiedział.

Jak zapewnił, to, co MSZ może zrobić we własnym zakresie, to już robi. "Uruchomiliśmy zespół międzyresortowy, aby przygotować strategię migracyjną i zmiany ustawowe" - poinformował minister.

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej. Komisja będzie badać nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ustalać liczbę oraz tożsamość osób, które nielegalnie przekroczyły granicę RP lub wobec których zalegalizowano pobyt na terytorium RP w wyniku nadużyć, zaniedbań i zaniechań organów administracji rządowej lub innych podmiotów i osób podlegających kontroli Sejmu.

Komisja śledcza ma też ocenić umowy dotyczące pośrednictwa wizowego oraz działania podejmowane w związku z przygotowaniem umów pośrednictwa wizowego, ich zawarciem lub realizacją. Zakres prac komisji ma objąć okres od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r. (PAP)

