MS: nie pracujemy nad systemem odpowiedzialności za błędy medyczne

Ministerstwo Sprawiedliwości nie pracuje nad systemem odpowiedzialności za błędy medyczne – poinformowało biuro komunikacji i promocji resortu, odnosząc się do doniesień medialnych.

"W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że nie prowadzi żadnych prac nad utworzeniem systemu odpowiedzialności za błędy medyczne" – przekazało we wtorek Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

MS odniósł się w ten sposób do publikacji portalu gazeta.pl z 13 października pt. "Resort Ziobry bierze się za lekarzy. Powstanie system odpowiedzialności za błędy medyczne" oraz innych materiałów prasowych powielających tę informację.

W poniedziałek na antenie Polsat News rzecznik Ministra Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że każdy podejmuje odpowiedzialność, wykonując zawód medyka.

"Ten zawód wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. To, co my ze swojej strony robimy, to pracujemy nad systemem odpowiedzialności za błędy medyczne. Konsultujemy go z jednej strony ze środowiskiem lekarzy, którzy są zainteresowani wprowadzeniem tego systemu, z drugiej strony z Ministerstwem Sprawiedliwości, które odpowiada za zmiany w tym zakresie. Taki system nie tylko dla młodych medyków, ale dla wszystkich lekarzy powstanie w niedługim czasie" - czytamy na polsatnews.pl.

