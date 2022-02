MRiT: ok. 900 mln zł zainwestuje koreański koncert w fabryki AGD we Wronkach

fot. Dado Ruvic / / Reuters

Ok. 900 mln zł ma zainwestować Samsung Electronics Poland Manufacturing w fabryki AGD we Wronkach - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Napisano, że południowokoreański koncern w latach 2022-2024 zamierza zwiększyć swoje moce produkcyjne we Wronkach, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co pozwoli zwiększyć liczbę wytwarzanych wyrobów o ponad 30 proc. rocznie. W tym celu - jak podał resort - już w tym roku chce wybudować nową halę produkcyjno-magazynową o łącznej powierzchni ok. 40 tys. m kw., gdzie zamontuje nowe linie pomocnicze do produkcji części do lodówek.

Zaznaczono, że długofalowym celem projektu jest stworzenie nowej fabryki, która będzie produkować wyroby AGD: lodówki oraz pralki. "Nowy oddział ma zostać wykorzystany zarówno do produkcji istniejących, jak i zupełnie nowych modeli pralek" - podano.

Wskazano, że równolegle inwestor planuje rozbudowę istniejącej fabryki lodówek, aby stworzyć miejsce dla dodatkowej, trzeciej linii montażowej. Prace konstrukcyjne mają się rozpocząć w połowie 2022 r., a zakończyć jesienią 2023 r. "Całość nakładów inwestycyjnych, jakie firma zamierza ponieść w związku z realizacją kilkuetapowego projektu, który obejmuje budowę nowej i rozbudowę działającej fabryki, ma wynieść – jak podaje inwestor – łącznie ok. 900 mln zł" - wskazał resort.

Dodał, że na ten cel w grudniu 2021 r. spółka Samsung Electronics Poland Manufacturing otrzymała pomoc publiczną w wysokości 86 mln zł, z czego 23,5 mln zł pozyskała z programu grantowego. Pozostałą część stanowi zwolnienie z podatku CIT w ramach działalności na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

"Z wielką satysfakcją przyjąłem informację, że kolejna firma z Korei Południowej postanowiła rozwijać swoje projekty biznesowe w Polsce. Decyzja o wsparciu inwestycji we Wronkach jest jedną z siedmiuset trzynastu, jakie w całym – rekordowym pod tym względem – 2021 roku otrzymali przedsiębiorcy, którzy działają w ramach Polskiej Strefy Inwestycji" – powiedział, cytowany w informacji resortu, wiceminister rozwoju i technologii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Inwestycji Zagranicznych Grzegorz Piechowiak. Wskazał, że to również dowód na to, że Polska pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych na świecie miejsc do prowadzenia biznesu.

Koreański inwestor - jak wynika z informacji resortu - zobowiązał się do utworzenia 60 nowych miejsc pracy.

"Nasza koncepcja inwestycyjna jest zaplanowana na wiele lat. Zakłada nie tylko budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i rozbudowę istniejącej fabryki lodówek, ale także utworzenie w sąsiedztwie istniejącego zakładu we Wronkach, kompleksu przemysłowego tzw. klastra AGD, w którym będą zlokalizowani poddostawcy fabryki" – zapowiedział cytowany w komunikacie dyrektor Samsung Electronics Poland Manufacturing Olgierd Bałtaki.

Z danych MRiT wynika, że od początku stycznia do końca grudnia 2021 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano aż 713 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 37,1 mld zł z równoczesną deklaracją utworzenia 16 831 nowych miejsc pracy. Największe inwestycje dotyczą takich branżach jak: produkcja żywności wysokiej jakości i automotive.

Zagraniczne inwestycje stanowią 28 proc. wszystkich, ale ich łączna wartość stanowi 63 proc. pieniędzy zainwestowanych w ramach PSI. "To przekłada się na 65 proc. wszystkich zadeklarowanych nowych miejsc pracy" - wskazał resort. Wyliczył, że projekty polskich firm to obecnie 72 proc. wszystkich inwestycji realizowanych na podstawie decyzji o wsparciu, a ich łączna wartość stanowi 37 proc. wartości wszystkich inwestycji, co przekłada się również na 35 proc. udział w tworzeniu nowych miejsc pracy.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ amac/