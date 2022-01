MRiT: Według większości opinii sytuacja na rynku mieszkaniowym będzie się stabilizować

Powstało prawie 1,5 mln nowych mieszkań w osiem lat, ale luka mieszkaniowa wciąż głęboka

Blisko 1,5 mln lokali mieszkalnych oddanych do użytku, ponad 1,6 mln rozpoczętych budów i 1,9 mln wydanych pozwoleń na budowę – tak według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Choć ruch na budowach może cieszyć, to przed mieszkaniówką w Polsce wciąż duże pole do popisu, by zniwelować lukę mieszkaniową.