MRiT: Nie jest przesądzone, czy ustawa o REIT-ach obejmie nieruchomości mieszkaniowe

fot. Bilanol / /

Na obecnym etapie prac nad ustawą o REIT-ach nie wiadomo, czy zakres podmiotowy REIT-ów obejmować będzie, oprócz nieruchomości komercyjnych, również mieszkaniowe - powiedział w trakcie panelu Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie dyrektor departamentu mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Juliusz Tetzlaff.

"Co do tego, jaki będzie zakres podmiotowy tej ustawy, to w wystąpieniach, które zostały nam przekazane, są stanowiska od takich, że w pierwszym okresie mieszkań w ogóle nie powinno być w REIT-ach - tylko nieruchomości komercyjne - po takie, które opierają swoje myślenie o mieszkaniowe (REITy - PAP). Co do stanowiska które jest teraz, to raczej nikt nie kwestionuje, że nieruchomości komercyjne powinny być w ustawie i powinny być dostępne w miarę szerokim charakterze. Będziemy decydować o tym, co z mieszkaniami. (...) W tej chwili kwestia jest raczej tego co, a nie czy, w REIT-ach będzie" - powiedział Tetzlaff.

Pod koniec lipca resort rozwoju poinformował PAP Biznes, że projekt ustawy o REIT-ach do końca roku zostanie przekazany do prac parlamentarnych.

REIT-y (Real Estate Investment Trust) to rodzaj funduszy inwestycyjnych, pozwalających na ulokowanie środków w nieruchomościach przeznaczonych na wynajem. (PAP Biznes)

tus/ pat/ mfm/