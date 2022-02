Kowalczyk: Nie widzimy szans na spadek cen nawozów w ciągu 2-3 miesięcy

Kowalczyk: Jeśli cena trzody będzie nadal niska, przedłużymy program dopłat

Jeżeli cena na rynku trzody chlewnej nadal będzie tak niska, to przedłużymy program dopłat do 10 urodzonych prosiąt – zapowiedział podczas piątkowego spotkania z rolnikami wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zadeklarował również działania zmierzające do zgody KE na dopłaty do nawozów.