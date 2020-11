MRPiT pracuje nad wydłużeniem ferii i wakacji, a tym samym sezonu turystycznego

fot. Elisabeth Fossum / Pexels

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi prace nad wydłużeniem ferii i wakacji, by rozciągnąć w czasie możliwość organizowania wypoczynku, co pozwoli zmniejszyć ryzyko zachorowań na Covid-19 - poinformował wiceszef resortu Andrzej Gut-Mostowy. Propozycje są na razie we wstępnej fazie prac.

"To byłoby zasadne, by wydłużyć ferie zimowe, by nie było nakładania się grup. Takie sugestie na pewno wystosujemy z naszego departamentu do Rady Ministrów [...]. Jeżeli się okaże, że do wakacji nie mamy istotnego poprawiania się epidemii, to jakieś formy rozszerzenia wakacji, by sezon turystyczny nie kumulował się tylko i wyłącznie w sierpniu i II poł. lipca, byłyby elementem komfortu wypoczynku i zmniejszenia ryzyka zachorowań" - powiedział wiceminister w rozmowie z portalem Money. pl.

Dodał, że resort analizuje kilkadziesiąt wariantów i jest zbyt wcześnie na ujawnienie szczegółów.

W przyszłym tygodniu Gut-Mostowy ma rozmawiać na temat ferii i wakacji z szefem resortu rozwoju i pracy Jarosławem Gowinem. (PAP Biznes)

