MRPiT: Szacowana stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 6,2 proc.

Prezes ZNP: Apelujemy, aby nauczyciele byli szczepieni na równi z osobami najstarszymi

Apelujemy o to, żeby grupę zawodową nauczycieli postawić, jeżeli nie przed, to przynajmniej na równi z osobami najstarszymi - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, odnosząc się do szczepień przeciwko COVID-19.