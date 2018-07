MRPiPS chce, aby cudzoziemcy mogli pracować dłużej na podstawie oświadczenia

Wydłużenie do 12 miesięcy okresu, w którym cudzoziemcy mogliby pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, a także wprowadzenie specjalnych bonów dla małych firm - m.in. takie rozwiązania zakłada projekt nowelizacji ustawy o rynku pracy.

Obecnie na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatele m.in. Ukrainy, Białorusi czy Rosji mogą wykonywać krótkoterminową pracę w Polsce (do 6 miesięcy).

Projekt, przygotowany przez resort rodziny i pracy, który trafił do konsultacji, zakłada rezygnację z konieczności ustalenia profilu pomocy dla bezrobotnego. "W opinii wielu powiatowych urzędów pracy, aktualny system profilowania pomocy wydaje się za mało elastyczny i w niektórych przypadkach uniemożliwia im skuteczne działanie, z powodu zamkniętego zakresu form pomocy możliwych do stosowania w ramach ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy" - czytamy w uzasadnieniu. Podkreślono, że dzięki tym rozwiązaniom urząd pracy będzie mógł zastosować dowolną formę pomocy, którą uzna za celową.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania dla mikro i małych przedsiębiorstw. Chodzi o "bon ofertowy", który ma ułatwić tym przedsiębiorcom poszukiwanie kandydatów do pracy poza rejestrami powiatowych urzędów pracy.

"Jeśli powiatowy urząd pracy przyzna pracodawcy »bon ofertowy«, wówczas będzie on stanowić gwarancję refundacji pracodawcy z Funduszu Pracy części kosztów rekrutacji pracownika, realizowanej przez agencję zatrudnienia. Bon ofertowy będzie mógł być przyznawany wyłącznie w przypadku, gdy powiatowy urząd pracy nie będzie miał możliwości (brak kandydatów w rejestrze) zrealizowania oferty pracy w określonym czasie i zostaną spełnione inne warunki określone w projekcie ustawy" - podkreślono w uzasadnieniu.

Ponadto, projekt zakłada stworzenie mechanizmu wsparcia dla osób powracających do Polski. Chodzi o umożliwienie skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy. "Brak konieczności rejestracji w urzędach pracy umożliwi uniknięcie dodatkowych wydatków ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę zasiłków, kosztów administracyjnych związanych z rejestracją w urzędach pracy etc. Dotyczy to przede wszystkim osób zdecydowanych na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności osób, które prowadziły działalność gospodarczą za granicą" - zwrócono uwagę w ocenie skutków regulacji.

Proponowane przepisy zakładają również wprowadzenie wyższego zasiłku - w wysokości 130 proc. zasiłku podstawowego - dla bezrobotnych, posiadających co najmniej 30-letni okres uprawniający do tego zasiłku, np. okres zatrudnienia czy wykonywania innej pracy zarobkowej.

autor: Paweł Żebrowski

